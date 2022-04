„Hier wohne ich, hier kaufe ich ein“

Laer-Holthausen

Seit der Schließung des Backshops in Holthausen im Sommer 2021 hat sich eine Arbeitsgruppe intensiv Gedanken gemacht, wie es auf Dauer vor Ort weitergehen und wie es gelingen kann, schnellstmöglich wieder eine ortsnahe Versorgung auf die Beine zu stellen. Erste Ideen sollen in einem Informationsabend am Freitag (8. April) ab 19 Uhr in der Maschinenhalle bei Martin Röttgermann vorgestellt werden.

Von Sabine Niestert