Höhepunkt für Guenánge-Besuch

Dass seine spontane Idee so schöne Folgen haben würde, hätte er nicht gedacht, räumt Werner Thiel in einem Bericht ein, den er kürzlich dieser Zeitung zugeschickt hat. In Laer ist er als Mitarbeiter des Dorfmarketingvereins bekannt. Als solcher war er bis zum Corona-Ausbruch im Jahr 2020 tätig. In dieser Zeit lernte der Mitarbeiter auch Armand Holtzmer kennen, der ein großer Unterstützer der Partnerschaft zwischen Laer und Guenánge mit sehr persönlicher Beziehung zum Ewaldidorf ist. Dieser fragte ihn, ob er seinen Text zu Werner Rolevinck, der im Buch „Unser Kreis“ 2022 veröffentlicht worden ist, für ein lokales Kulturmagazin ins Französische übersetzen könne. Werner Thiel sagte das sofort zu.

Beim Nachdenken über die Anfrage suchte der Grevener spontan auf den Internetseiten der Archive und Bibliotheken von Thionville und Metz nach, ob diese Werke von Rolevinck im Bestand hätten.

Und siehe da, er wurde fündig im Stadtarchiv von Metz und teilte seine freudige Entdeckung umgehend den Holtzmers mit.

Weitere Bücher von Rolevinck

Angesteckt von Thiels Motivation besuchten die Eheleute jetzt das Archiv in Metz und ließen sich originale Werke aus der Hand des großen Sohns von Laer zeigen. Dabei durften sie sich insgesamt vier Bücher anschauen. Von besonderem Wert ist ein Werk aus dem Jahre 1485, einem Zeitpunkt zu dem Rolevinck in Köln als Mönch im Kloster Sankt Barbara lebte und arbeitete.

Drei weitere Bücher von Rolevinck wurden im 16. Jahrhundert und später gedruckt, sind kleiner und sehen älter aus als das Hauptwerk.

„Insgesamt verbrachten wir 45 Minuten in der Mediathek. Ein Mitarbeiter brachte uns die Bücher und wartete an einem Tisch sitzend, bis wir uns Notizen und Fotos gemacht hatten. Zum Schluss hat er uns fotografiert“, berichtete das Ehepaar Werner Thiel. Der ist sich sicher, dass beim nächsten Aufenthalt einer Delegation aus Laer in Guenánge auf alle Fälle ein Besuch in Metz anstehen dürfte.