Am Freitagabend startete der 9. Holthausener Herbstmarkt mit einem Konzert genau in der Dorfmitte. Legendäre Rock-Popsongs vornehmlich aus den 60er und 70er Jahren brachten das Publikum rasch in Feierstimmung. Die Interpreten, Wollo Seidel an seiner legendären „Paletten-Elektrogitarre“, Nils Wedemeyer, Gesang und Gitarre, sowie Thomas Krause am Cajon rockten den Platz.

Teilweise wurden sie unterstützt von „Bene Ueding“ aus Holthausen. Mit Klassikern wie „Far Far Away“ von der Glitterband Slade“, „I Shot The Sheriff“, das sowohl mit Bob Marley als auch mit Eric Clapton ein Hit wurde, oder mit „Short People“ von Randy Newman punkteten die Musiker gleich von Anfang an.

Die Besucher genossen einen Abend in guter Gesellschaft. Foto: Rainer Nix

Die Kirmes, zu der immer ein Auto-Scooter gehörte, schrumpfte diesmal auf einen Imbiss- und Getränkestand zusammen. Eine Schießbude wurde ebenso vermisst, war aber pünktlich zum Oktoberfest am Samstagabend vor Ort. Dass bekannte Rummelplatz-Attraktionen fehlten, gab dem Publikum Anlass zu Spekulationen. Vielleicht war Corona dafür verantwortlich, vielleicht waren es zu geringe Umsatz-Aussichten – ihre gute Stimmung ließen sich die Holthausener jedenfalls nicht verderben. Sie halten in guten sowie schlechten Zeiten zusammen und wenn es Zeit zum Feiern ist, kann sie nichts und niemand davon abhalten.

Reichlich Leute versammelten sich unter freiem Himmel. Foto: Rainer Nix

Ein wenig bayerische Stimmung unter freiem Himmel verbreiteten die blau-weißen gerauteten Tischdecken, auch wenn nicht unbedingt Schweinshaxn auf den Tellern lagen. Das zünftige Oktoberfest im Zelt stand am Samstagabend auf dem Programm und war ebenso wie das Konzert am Freitag ein Riesenerfolg.

Optisches Highlight am Freitag war wieder das Feuerwerk, das den Ort in buntes Licht tauchte. Jetzt war der offizielle Startschuss zum Herbstfest gefallen und jeder freute sich, dass dieses Wochenende wieder im Zeichen der drei großen B stehen würde: Bier, Brezel und Blasmusik.