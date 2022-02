Isfort bringt Robotik nach Laer

Der nächste Unternehmensbesuch führte Bürgermeister Manfred Kluthe zum Büroausstatter „ISFORT“. In dem Standort an der Borghorster Straße konnte er die neue robotergesteuerte Anlage in Augenschein nehmen. Außerdem versprach er, den Ausbau von Glasfaser im Gewerbegebiet voranzutreiben.

Im Rahmen der Bürgermeisterbesuche in lokalen Unternehmen stellte Daniela Isfort, Geschäftsführerin des Büroausstatters „ISFORT“, den Standort im Gewerbegebiet Manfred Kluthe vor und führte ihn durch den Betrieb. Mit dabei waren die Immobilienmakler Dirk Preckel und Hendrik Steinbüchel, die das Objekt vermittelt haben, sowie die Mitarbeiter des Standortes in Laer.

Das Münsteraner Familienunternehmen hat ein breites Spektrum vom klassischen Bürobedarf, der Erstellung und Lieferung von Einrichtungskonzepten, dem Dokumenten-Management, der Implementierung von Druck- und Kopierlösungen oder dem Schulbedarf.

150 Mitarbeiter an fünf Standorten

Bereits 1966 gründete der Vater von Daniel Isfort, Karl Isfort am Standort Münster sein erstes Handelsunternehmen für Büroartikel. Heute ist die bundesweit aktive Firmengruppe auf zirka 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an fünf Standorten gewachsen.

Qualität bei allen Dienstleistungen einerseits und persönliche Kundenkontakte andererseits stehen für das Münsteraner Familienunternehmen an erster Stelle. Durch diese Philosophie konnte das Unternehmen mittlerweile zu den Top drei Anbietern von Schulranzen in ganz Deutschland aufsteigen.

Roboter fahren selbst

Der Standort in Laer kam für den Vertrieb von Schultornistern dabei gerade zur rechten Zeit. Denn innerhalb des Bestandsgebäudes an der Borghorster Straße wurde in eine hochproduktive und platzsparende robotergesteuerte Lager- und Kommissionieranlage namens AutoStore investiert. „Mit dieser innovativen Anlage gehören die traditionellen Logistikprozesse, wie die händische Entnahme der einzelnen Artikel aus klassischen Lagerbehältern, der Vergangenheit an“, heißt es in einer Presseinformation der Laerer Gemeindeverwaltung. Die selbstfahrenden Roboter flitzen über die Anlage, ohne sich gegenseitig zu behindern und können auf jeden einzelnen der rund 9500 Lagerbehälter zugreifen. Mit diesem System ist es möglich, bis zu 20 000 Schulranzen individuell anzusteuern.

Produktivität um das Fünffache gesteigert

Nicht nur die zeitliche Einsparung, sondern auch die Lagerkapazität hat sich mit der Investition in Laer deutlich verbessert. Dank der innovativen Roboteranlage konnten die Lagerkapazitäten um 50 Prozent und die Produktivität sogar um das Fünffache gesteigert werden. Dazu verbrauchen die Roboter weniger Strom, als es in älteren Anlagen der Fall war, womit auch noch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird.

Die Nachfrage nach Schultornistern ist wie erwartet zum Schuljahresbeginn relativ hoch. Allerdings betont Daniela Isfort, dass die Eltern mittlerweile ganzjährig bestellen: „Bei allem, was wir planen können, können wir allerdings nie mit Sicherheit wissen, was das beliebteste Motiv in der kommenden Saison sein wird.“

Gewerbesteuer soll deutlich sinken

Manfred Kluthe ist stolz, dass sich in Laer mehr und mehr Unternehmen ansiedeln, die in anderen vollgelaufenen Gewerbegebieten keinen Platz mehr bekommen. „Wir profitieren eindeutig von dem Wachstum in Münster und der Region. Vom Kreisverkehr ist man schließlich in 15 Minuten am Technologiezentrum in Münster“ erklärt der Bürgermeister, der verspricht, den Ausbau von Glasfaser im Gewerbegebiet voranzutreiben und nach Verlassen der Haushaltssicherung der Gemeinde Ende 2023 die Gewerbesteuer deutlich zu senken, um den Standort noch attraktiver zu machen.

Durch die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den lokalen Immobilienmaklern, dem Unternehmernetzwerk UNL und der Gemeinde Laer erhofft sich der Bürgermeister in Zukunft Leerstände und Altgrundstücke einer sinnvollen Nutzung zuzuführen.