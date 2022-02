Kaplan Ignat freut sich auf seine Arbeit

Seit dem 10. Januar leistet Kaplan Cristian Ignat aus Rumänien seine Praktikantenzeit in der Kirchengemeinde Heilige Brüder Ewaldi in Laer, Holthausen und der Beerlage ab. Als Priester der Weltkirche möchte der leidenschaftliche Orgelspieler Erfahrungen sammeln und weitergeben. Er hofft, nach der Praktikantenzeit noch länger im Ewaldidorf bleiben zu können.

Kaplan Cristian Ignat liebt es, die Orgel in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Laer zu bedienen. Das Spielen hat er sich selbst beigebracht.

Verstärkung gibt es für das Seelsorgeteam der Kirchengemeinde Heilige Brüder Ewaldi. Nachdem Pater Adalbert Mantubu zum Jahresende das Ewaldidorf verlassen hat (wir berichteten), gibt es nun einen Nachfolger für ihn. Es ist Kaplan Cristian Ignat aus Rumänien, der seit dem 10. Januar seine Praktikantenzeit vor Ort ableistet.

„Ich möchte mich gerne mit Leuten beschäftigen und meinen Glauben, den ich als Geschenk von Priestern bekommen habe, gerne als Priester der Weltkirche weitergeben und neue Erfahrungen sammeln“, begründet der Kaplan, warum er sich im Bistum Münster beworben hat. Dieser Wunsch wurde von seinem Heimatbischof Iosif Păuleț unterstützt und im September 2021 begann der „Willkommenskursus deutscher Kultur-Pastoral-Sprache“ in Münster. „Ich würde mich freuen, nach der Praktikumszeit in Laer bleiben zu können“, hofft er auf ein neues Zuhause vor Ort.

Schon als Messdiener hatte der junge Mann den Wunsch, Priester zu werden und trat 1992 als Vierzehnjähriger für vier Jahre in das kleine Priesterseminar seines Heimatbistums Iași ein. Nach sechs Jahren Studium und einem Praktikantenjahr wurde er im Jahr 2003 zum Priester geweiht. Danach war der seinerzeit erst 25-Jährige drei Jahre als Kaplan in der Pfarrgemeinde Herz Jesu (Nicolae Bălcescu) tätig und wechselte 2006 für zwei Jahre nach Rom zur Weiterbildung an die päpstliche Gregorianische Universität mit dem Abschluss „Master in Spiritualität“.

Danach ging Kaplan Ignat zurück nach Rumänien und war dort für 13 Jahre bis 2021 als Lehrer im Priesterseminar Hl. Joseph (Bacău) mit dem Schwerpunkt Religion und Spiritualität tätig.

„In Rumänien leben noch meine Eltern und zwei meiner Schwestern. Meine andere Schwester wohnt in London und mein Bruder in Den Haag. Eine meiner Schwestern ist jetzt wieder als Nonne nach Rumänien zurückgekehrt“, spricht Kaplan Ignat voller Stolz über seine Familie.

„So wie das Wasser fließt, so ist auch die Situation in unserer Kirche heute. Sie ist sicherlich nicht einfach, aber auch nicht hoffnungslos. Die Krise kann man nutzen, denn wir haben zahlreiche Fragen und damit müssen wir uns beschäftigen“, meint der Kaplan befragt nach der derzeitigen Krisenlage der katholischen Kirche. Er habe keine Angst, denn auch das Leben sei mit seinen Höhen und Tiefen sei nicht einfach. Die Botschaft Jesu bliebe allerdings immer die gleiche. „Wichtig sind persönliche und menschliche Beziehungen, die unsere Kirche so dringend gebraucht“, meint der Kaplan, dessen große Leidenschaft es ist, die Orgel zu spielen. „Ich habe mir das selbst beigebracht“, ist er ein wenig stolz auf diese seine Fähigkeit, die er in der Pfarrkirche St. Bartholomäus sicher gut nutzen kann.