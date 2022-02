Klimaschutzgedanke ist allgegenwärtig

Mit einer Entschuldigung an den Bürgermeister und die Verwaltung hat die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen einen Antrag im Rat zurückgezogen, in dem es um einen Ratsbeschluss zur „Ausrufung des Klimanotstandes“ ging. Darin kritisierte die Partei, dass „bisher diesbezüglich noch gar nichts in die Wege geleitet“ worden sei. Dass der Klimaschutzgedanke stets allgegenwärtig sei, betonten hingegen die anderen Fraktionen.

Zu einer heftigen Debatte führte ein Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen während der jüngsten Gemeinderatssitzung. Darin forderte die Partei den Bürgermeister auf, den Ratsbeschluss vom 4. Dezember 2019 zur Ausrufung des Klimanotstandes „unverzüglich“ umzusetzen, da „bisher diesbezüglich noch gar nichts in die Wege geleitet“ worden sei.

Verwundert und irritiert über diese Kritik zeigte sich Bürgermeister Manfred Kluthe, der den Vorwurf mit einer langen Liste an Projekten zurückwies, die die Gemeinde Laer bereits auf den Weg gebracht hat. Schon die Anstellung des Klimaschutzmanagers sei ein klares Bekenntnis zum Klimaschutz gewesen, betonte der Verwaltungschef. Auch wenn die Dinge manchmal dauerten, handele es sich beim Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Laer nicht um „Symbolpolitik“. Vielmehr habe die Kommune schon vor Jahrzehnten damit begonnen, sich intensiv um den Klimaschutz zu kümmern. Ähnlich sahen das die SPD, die FDP und die CDU. Der Klimaschutz sei allgegenwärtig, bestätigten deren Sprecher, die dem Bürgermeister bescheinigten, auf einem guten Weg zu sein.

„Mit Ihrem Antrag unterstellen Sie den Mitarbeitern des Bauumweltamtes, die Füße hochgelegt zu haben“, zeigte auch der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Maik ter Beek, sein Unverständnis über den Vorwurf der Grünen. Eine „Unterstellung der Untätigkeit“ sah auch Dr. Matthias Heuermann von der CDU in der Äußerung der Grünen, die er als eine „ignorante Frechheit“ bezeichnete. Wie der Ratsherr betonte, habe der Vorgänger-Rat aus guten Gründen keine Beschlüsse zur Akklamation eines Klimanotstandes gefasst. Vielmehr lese die CDU-Fraktion den damaligen Beschluss so, dass Laer sich bereits in 2019 zum Klimaschutz bekannt habe und schon seinerzeit eine Vorbildfunktion im Klimaschutz inne hatte und diese auch weiter ausüben wollte. Dass das bis heute so aktuell wie in 2019 sei, belege der aktuelle Bau- und Umweltausschuss und die bereits durch den Rat gegangenen weiteren Anträge mit klar definierten klimapolitischen Zielen und Projekten. Darüber hinaus sei die Zusammenarbeit der meisten Fraktion mit der Verwaltung bei diesen und anderen Themen vorbildlich, ebenso der Einsatz des Bürgermeisters, dessen Projekt-Liste mit einem Applaus anerkennend kommentiert wurde.

„Die Orientierung an den Zielen des ‚Klimaschutzbündnisses für den Kreis Steinfurt‘ ist ganz offensichtlich und wird durch die Arbeit der Verwaltung belegt“, verdeutlichte Matthias Heuermann, dass man bei allen Punkten der Arbeit stets die Größe der 7000-Einwohner-Gemeinde und die Personaldecke des Laerer Verwaltungsapparates im Auge behalten habe.

Sinnvoller, zielführender und angemessener wäre es gewesen, eine sachliche Anfrage beim Bürgermeister oder der Verwaltung zu stellen, meinte nicht nur der Christdemokrat, der bedauerte, dass ein Antrag wie dieser, deutlich eine andere Sprache spräche, „inhaltlich sinnbefreit“ und vermutlich von vorneherein als „Provokation“ gemeint gewesen sei.

Weil die Grünen mit einer Entschuldigung gegenüber der Verwaltung und dem Bürgermeister ihren Antrag schließlich zurückzogen, erübrigte sich eine Abstimmung des Gemeinderates.