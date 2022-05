Klipp, klapp am Rathausteich

Ein bewegtes und bewegendes Wochenende liegt hinter den Freunden aus Laer, Badersleben und Guénange. Was am Freitagabend mit großer Wiedersehensfreude bei einem Empfang im örtlichen Pfarrzentrum begonnen hat, endet am Sonntagnachmittag. Der letzte Tag beginnt für die Gastgeber und ihre Gäste mit einem ökumenischen Gottesdienst an Potthoffs Mühle. In dessen Verlauf segnet Kaplan Christian Ignat – er sorgt auch für die musikalische Begleitung – die neuen Flügel ein, die am Dienstag zuvor von einem erfahrenen Mühlenteam installiert worden sind.

Nicht nur die Gäste aus Sachsen-Anhalt und Frankreich, sondern auch die heimische Bevölkerung zeigt sich begeistert, dass die flügellose Zeit nach sieben Jahren endlich beendet und das Wahrzeichen von Laer wieder vollständig ist. Schließlich hat dieses dem Jubiläumsjahr im Ewaldi­dorf mit „Laer beflügelt“ sein viel versprechendes Motto gegeben, das auch Pastor Hans-Peter Marker von der Evangelischen Kirchengemeinde und sein katholischer Amtsbruder während des Gottesdienstes im großen Garten der Potthoffs gerne immer wieder aufgreifen.

Beide Seelsorger – sowie auch Pfarrer Andreas Ullrich – gehörten zu den Festgästen der Jubiläumsfeier am Samstagabend auf dem Hof Schewing-Lengers. Dabei haben sie einen intensiven Eindruck davon bekommen, was die Patenschaften zwischen den drei Gemeinden ausmacht. „Es geht um die innere Haltung und dass man sich mit Respekt auf Augenhöhe begegnet“, betont Pfarrer Marker und bestätigt damit die zentrale Aussage der ehemaligen Gemeindedirektorin von Badersleben, Sabine Kolbe, vom Vorabend. Sie hat an den Kollegen von der Laerer Verwaltung besonders geschätzt, dass diese ihre neuen Freunde in Sachsen-Anhalt niemals von oben herab, sondern als Gleichberechtigte behandelt hätten. Eine Tatsache, die die Partnerschaft über die 30 Jahre ihres Bestandes immer mehr gefestigt und besonders wertvoll gemacht hat.

An die Anfänge in 1990 erinnern sich auch Waldemar Quaas und Johannes Kluck, die Pastor Marker als Männer der ersten Stunde in einem Interview befragt. Von einer „bizarren Begegnung“ spricht der ehemalige ehrenamtliche Ortsbürgermeister von Badersleben. Beim ersten Besuch zahlreicher Laerer mit dem Bus habe man vergessen, diese willkommen zu heißen. „Sie standen alleine auf dem Schillerplatz und keiner hat sie begrüßt“, schilderte der Mitgastgeber die peinliche Situation, die vielleicht auch das Eis gebrochen habe, denn trotz des misslungenen Startes sei es eine gelungene Veranstaltung geworden, freut sich der Besucher noch im Nachhinein, was die Besucher mit Applaus quittieren. Beifall gibt es auch, als Ortsbürgermeister Olaf Beder den Potthofs einen Briefumschlag mit Spenden überreicht, die die Baderslebener für die Mühlenbesitzer gesammelt haben. Zudem übergeben die Gäste ein Geschenk, mit der sie sich für die Gastfreundschaft der Eheleute bedanken. Gerührt und dankbar für die Anteilnahme zeigen sich die Mühlenbewohner, auf deren Schultern die finanzielle Hauptlast der Instandsetzungsmaßnahme liegt. Das macht Bürgermeister Manfred Kluthe deutlich. In seiner Rede zum Richtfest erinnert der Verwaltungschef noch einmal an den Absturz eines Mühlenflügels nach einem Gewitter mit heftigem Regen in 2015. Das Unglück ist während eines Sommerfestes an der Mühle geschehen, als es um die Freundschaft mit der französischen Partnergemeinde in Lothringen ging. Seit diesem Vorfall sei kein Tag vergangen, an dem Bernhard Potthoff nicht auf die fehlenden Flügel – die restlichen drei Exemplare wurden aus Sicherheitsgründen auch abgenommen – angesprochen worden sei. Deswegen habe er seit dem Beginn seiner Amtszeit mit dem Vorsitzenden des Freundeskreises sowie dem Heimatverein nach Fördermöglichkeiten gesucht, was gar nicht so einfach gewesen. Um so glücklicher zeigt sich der Bürgermeister, dass die Mühle, idyllisch am Rathausteich gelegen, wieder klipp, klapp macht. Das habe die Gemeinde dem Förderprogramm Dorferneuerung 2022 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu verdanken, das eine finanzielle Unterstützung von historischen Bauwerken im Privateigentum nicht ausschließt. Dafür, dass sie dieses auswendig gemacht hat, dankt der Bürgermeister Ulrike Kluck , die mit ihm auch die besondere Bedeutung der Windmühle für den Erhalt des historischen Ortsbildes in einer Stellungnahme hervorgehoben hat. Erfreuliches Resultat der Antragstellung ist, dass die Wiederrichtung des Mühlenflügels mit 12 000 Euro gefördert wird. Eine Nachricht, die auch Tischlermeister Dirk Moschüring und seinem Mühlenteam gefallen dürfte. Der Mühlenbauer spricht am Sonntag vor der versammelten Festgemeinde den Richtspruch, der mit einem Schnäpschen begossen wird.

Schließlich heißt es Abschied nehmen für die Freunde, was nach dem gemeinsamen Wochenende mit einem gut gewählten Programm und wundervollen Begegnungen gar nicht so leicht fällt. Allerdings soll es ja spätestens im nächsten Jahr ein Wiedersehen in Frankreich geben, wenn Laer und Badersleben die 20-jährige Partnerschaft mit Guénange feiern können.