Bürger wollen mitreden

Sie sitzen, was die Pläne für das Marienhospital und das dazugehörige Gelände angeht, in einem Boot (v.l.): Bauamtsleiter Martin Wolf, Bürgermeister Manfred Kluthe, Jürgen Ohde und Maik Fedeler, beide von der Geschäftsführung des DRK-Kreisverbandes Steinfurt, die Investoren Paul Abeler und Berthold Lösing aus Legden sowie Pfarrer Andreas Ullrich und Norbert Rikels, beide vom Kuratorium Stiftung Marienhospital. Das Foto entstand während eines Ortstermins zur Projektvorstellung am 25. Oktober 2021.

Foto: Sabine Niestert