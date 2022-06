Laerer realisiert seinen Traum

Matthias Fraune wird am Pfingstsonntag (5. Juni) im münsterischen St.-Paulus-Dom von Bischof Dr. Felix Genn zum Priester geweiht. Damit erfüllt sich für den 56-jährigen Laerer, der 32 Jahre in der heimischen Gemeindeverwaltung tätig war, ein langgehegter Lebenstraum.

Wenn das Wetter passte, hat sich Matthias Fraune im vergangenen Sommer auf den Weg gemacht: „Meine Idee: ,Seelsorge im Park‘.“ So ist er mit Menschen ins Gespräch gekommen, die er als Diakon der Propsteigemeinde St. Remigius sonst wahrscheinlich weniger getroffen hätte: „Ich wollte zeigen, dass wir als katholische Kirche offen und Wegbegleiter für alle sind.“ Seine Zeit in Borken hat der Laerer unterbrochen, um sich in Münster auf den nächsten Schritt an Pfingsten vorzubereiten. Zusammen mit zwei weiteren Männern aus dem Bistum Münster wird Fraune am kommenden Sonntag (5. Juni) von Bischof Dr. Felix Genn im St.-Paulus-Dom zum Priester geweiht. Anschließend wird er als Neupriester zurückkehren und in Borken den Titel Kanonikus tragen, kündigt die Bischöfliche Pressestelle an.

Mit seinen 56 Jahren ist der Laerer der älteste im Trio der Priesteramtskandidaten. Dafür bringt er einiges an Lebenserfahrung mit. Seitdem er 13 Jahre alt ist, sitzt Matthias Fraune im Rollstuhl: „Als Folge einer übermäßigen Gewebebildung nach einer Operation“, nennt er den Grund für seine Lähmung. Zwei Jahre konnte er damals nicht zur Schule gehen. Zu Hause hat er weitergelernt, um – als es gesundheitlich bei ihm wieder ging – weiter das Gymnasium in Borghorst zu besuchen.

Allerdings nur kurz. Weil das Schulgebäude nicht behindertengerecht war, musste er auf die Laerer Hauptschule wechseln, die er schließlich mit dem Realschulabschluss in der Tasche verließ.

Es folgte die nächste Ernüchterung: „Ich fand keinen Ausbildungsplatz – und war ein Jahr arbeitslos.“ Eine Lehre zum Bürogehilfen bei der Gemeindeverwaltung in Laer konnte er anschließend nicht beenden: „Wegen meiner Krampfanfälle war es mir unmöglich, die Abschlussprüfung in Stenografie zu bestehen.“

Zweiter Anlauf: Die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten schloss Matthias Fraune erfolgreich ab – und blieb danach bis zum November 2016 im Laerer Rathaus. Insgesamt 32 Jahre.

Während dieser Zeit hat ihn der Gedanke, Priester zu werden, nie wirklich losgelassen: „Freunde haben mich darin immer wieder bestärkt, indem sie gesagt haben: Da brennt doch etwas in Dir. . . Du musst damit noch mal los.“ Bei einer Romfahrt 2012 erzählte er dem heutigen Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp von seinem Wunsch. Dieser machte ihm Mut.

2016 fasste er sich ein Herz und nahm Kontakt mit Winterkamp auf, der wiederum vermittelte ihm den Kontakt zum Leiter des Priesterseminares. Vier Tage nach seinem 50. Geburtstag klingelte das Telefon. Am anderen Ende der Leiter des Seminares mit einer klaren Aussage: „Kümmern Sie sich um einen Aufhebungsvertrag mit ihrem jetzigen Arbeitgeber. Wir nehmen Sie.“

Matthias Fraune zog an den Domplatz in Münster. Wenig später startete er mit dem Theologiestudium im Würzburger Fernkurs. Da sich der Laerer in den zurückliegenden 30 Jahren schon selbst in theologischem Wissen fortgebildet hatte, wurde ihm dies angerechnet. Parallel nahm er an einer Ausbildung zum Krankenhausseelsorger teil.

Dass er als künftiger Priester im Rollstuhl sitzt, sieht Matthias Fraune auch als sichtbares Zeichen für den Dienst an den Kranken und Armen. Ihm ist wichtig zu vermitteln, dass es keine Menschen zweiter Klasse gibt: „Jeder ist so, wie er ist, von Gott geliebt.“ Ausgrenzungen verurteilt der Weihekandidat genauso wie die Verbrechen des sexualisierten Missbrauchs: „Jede Form von Gewalt ist Verrat an Gott und den Menschen.“

Die Mitte seines Dienstes bringt er so ins Wort: „Jesus Christus und sein Leben möchte ich verkündigen, als aufrichtige Perspektive über alles Irdische hinaus – eine Einladung des Gottessohnes und Menschensohnes nicht nur, aber vor allem für die Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen – egal, warum. Denn besonders für sie im umfassenden Sinn gilt die Einladung Christi in das Reich Gottes.“ Dass die gegenwärtige Situation in der Kirche das nicht immer abbildet, ist für ihn Herausforderung, durch sein Tun daran etwas zu ändern.

Die Priesterweihe am Pfingstsonntag wird ab 14.30 Uhr auch im Internet unter www.bistum-muenster.de gestreamt. Coronabedingte Beschränkungen gibt es in nicht. Das Tragen einer Maske wird allerdings in allen Gottesdiensten empfohlen.