Lebensunterhalt von Handwerkern sichern

Die Pfarrgemeinde Hll. Brüder Ewaldi macht in einer Presseinformation auf die Situation im Heiligen Land Palästina/Bethlehem aufmerksam. Sie sei schwierig und es herrsche eine hohe Arbeitslosigkeit. Die Menschen in Bethlehem hätten keine Entfaltungsmöglichkeiten, weil Grenzposten sie in ihrer Freiheit einschränkten. Gewaltige Mauern versperrten ihnen den Weg nach draußen. Die Hoffnung, Arbeit zu finden, werde unter solchen Lebensbedingungen im Keim erstickt.

Christliche Familien bangten um ihre Existenz. Ohne Arbeit könnten Eltern ihren Kindern keine Sicherheit geben. Viele Christen rängen daher mit der Entscheidung, das Heilige Land zu verlassen, um anderswo ihr Glück zu finden.

Für eine bestimmte Menschengruppe bestehe jedoch noch Hoffnung, in Bethlehem zu bleiben, weil sie Arbeit haben. Es sind christliche bethlehemer Schnitzer, die mit Olivenholz-Schnitzereien ihren Lebensunterhalt sichern. Das Kunstwerk der Schnitzerei sei für viele christliche Palästinenser die einzige Möglichkeit, ihre Existenz zu sichern.

Wegzug christlicher Familien verhindern

Durch den Kauf von Kreuzen, Krippen, der Heiligen Familie und weiteren biblischen Figuren am vergangenen Wochenende in beiden Laerer Kirchen könnten Weichen zum Verbleib christlicher Familien im Heiligen Land gestellt werden, so die Gemeinde.

Die Chance, dass diese Arbeiten nach draußen gelangen bedeute für die Schnitzer ein Stück Selbstwert der ihnen zurückgegeben werde und natürlich das Überleben für die kleinen Handwerksbetriebe, da immer wieder eingehende Aufträge der Händler die Arbeitsplätze der Schnitzer sicherten „Die Unterstützung ist ein Zeichen der Solidarität mit den Christen im Heiligen Land, die zu einer immer bedrohteren Minderheit werden“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Pfarrgemeinde.