Mitmachsport sagt Danke

Es war eine Überraschung, mit der Maria Tschuschke am Freitagabend nicht gerechnet hat. Vor 20 Jahren hatte sie den „Mitmachsport“ der Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen mit aufgebaut und geleitet. Schweren Herzens hat sie das Ehrenamt an Maure Ananthavadivel und Milena Tombrink abgegeben, die ihre Aufgabe im Januar übernommen haben. Jetzt konnte endlich eine kleine „Abschiedsparty“ gefeiert werden, zu der auch Bürgermeister Manfred Kluthe, der 1. Vorsitzende der Initiative Norbert Rikels und dessen Stellvertreterin Margarete Müller in der Zweifachturnhalle gekommen waren. „Was Sie geleistet haben, ist großartig“, betonte Kluthe und überreichte ein Geschenk.

Die Mädchen und Jungen stellten sich in Form eines großen Herzens auf und sagten auf ihre Weise Dank. Rikels und Müller verabschiedeten sich mit Blumensträußen und verliehen ihrer Freude darüber Ausdruck, dass zwei engagierte Nachfolgerinnen den Mitmachsport weiter führen.

Mehr als 70 Mädchen und Jungen nehmen das Angebot, Sport zu betreiben, regelmäßig wahr. Es hat sich gelohnt, dass Maria Tschuschke so viel Arbeit investiert hat, um den Mitmachsport zu dem zu machen, was er heute ist. Das Trainer-Team erinnert sich gern an die gemeinsame Zeit. Jede Meinung war der scheidenden Leiterin wichtig. Viele schöner Erinnerungen nimmt sie mit nach Hause. „Es ist uns eine große Ehre, den Mitmachsport übernehmen zu dürfen“, sagen ihre Nachfolgerinnen einhellig. „Wir hoffen, dass wir die großen Fußstapfen, in die wir treten, ausfüllen können.“