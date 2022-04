Mühle bekommt wieder Flügel

Die flügellose Zeit dürfte für Potthoffs Mühle bald beendet sein. So hat der Hausherr vier neue Exemplare anfertigen lassen, die am Freitag angeliefert werden sollen. Die zwei Haupttragebalken liegen bereits im Garten. Ende Mai soll das „Wahrzeichen von Laer“ in neuem Glanz erstrahlen.

Ohne ihre vier Flügel wirkt Potthoffs Mühle, idyllisch am Laerer Rathausteich gelegen, ein wenig „nackt“ und ungewohnt. Doch schon bald soll das „Wahrzeichen von Laer“ in neuem Glanz erstrahlen. Fotos: Sabine Niestert

Bernhard Potthoff ist glücklich und aufgeregt zugleich. Mit Spannung fiebert der Eigentümer der Mühle am Rathausteich in Laer dem morgigen Freitag (29. April) entgegen. Denn dann sollen die neuen Flügel angeliefert werden, die spätestens bis Ende Mai wieder am „Wahrzeichen von Laer“ installiert sein sollen. Schon seit sieben Jahren muss das unter Denkmalschutz stehende schmucke Gebäude ohne seine Flügel auskommen, was den Mühlenturm zurzeit noch ein wenig „nackt“ aussehen lässt. Doch dieser Zustand wird – vorausgesetzt alles verläuft nach Plan und geht gut – bald beendet sein.

Die neuen Haupttragebalken liegen bereits im voll im Blüte stehenden idyllischen Garten. Zwölf Meter lang sind die Eichenstücke, die der Hausherr im Sägewerk Krampe zurecht schneiden lassen hat. „Sie müssen stabil sein und dürfen keine Schwachstellen haben“, betont der Mühlenbewohner, dem die Sicherheit besonders am Herzen liegt. Schließlich kann er sich noch gut an das Unglück vom 22. Juni 2015 erinnern, als am späten Abend einer der vier Flügel plötzlich aus der Verankerung gebrochen ist und auf die Terrasse krachte.

Seinerzeit feierte der Freundeskreis Guénange, dessen Vorsitzender Bernhard Potthoff ist, gerade sein beliebtes Sommerfest im Garten des Anwesens. Glücklicherweise befand sich die große Runde in dem Teil, der zur Straße und nicht zum Rathausteich liegt. Um den Gästen die Mühle in Betrieb zu zeigen, hatte der 76-Jährige den Elektromotor angestellt, der die vier Flügel antreibt. Gegen 23 Uhr schreckte ein lautes Krachen die Gäste hoch und mit dem idyllischen Schauspiel war es erst einmal vorbei. Zum Glück kam dabei niemand zu Schaden. Als Ursache des Vorfalls attestierte der Gutachter der Versicherung später einen Materialschaden, was dazu führte, dass es bedauerlicherweise keine Entschädigung gab.

„Man konnte nicht sehen, dass die Eiche marode war“, erklärt der vierfache Familienvater im Nachhinein. Das hätten ihm kurz nach dem Vorfall auch sein Sohn Albin – der Dachdecker und Zimmermeister hatte die Flügel noch sechs Wochen zuvor kontrolliert – sowie sein inzwischen verstorbener Bruder Clemens Potthoff, der Tischlermeister war, und sachkundige Handwerker des Heimatvereins bestätigt.

Weil die Flügel schon über 30 Jahre alt waren, haben die Potthoffs kurz nach dem Horrorerlebnis auch die restlichen drei verbliebenen Exemplare abgenommen. „Wir wollten es richtig machen und auf Nummer sicher gehen“, begründet Potthoff den radikalen Schritt. Dass es ganze sieben Jahre dauern würde, bis der alte Zustand wieder hergestellt werden kann, hätte er seinerzeit allerdings nicht gedacht. Umso mehr freut sich der Hausherr, dass die vier neuen Flügel am Freitag aus Hamminkeln-Brünen von Mühlenbauer Dirk Moschüring angeliefert werden sollen. Sie bestehen aus Lächenholz, sind 10,50 Meter lang und wiegen jeweils rund eine Tonne. Für Ende Mai ist dann ihre Installation vorgesehen.

Dankbar ist der Auftraggeber Bürgermeister Manfred Kluthe. So hat ihn die Gemeindeverwaltung dabei unterstützt, entsprechende Förderanträge beim Denkmalamt, beim Regierungspräsidium Münster und beim Kreis Steinfurt zu stellen. Ob diese allerdings positiv beschieden werden, muss sich auf Dauer noch herausstellen.