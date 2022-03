Natur und Lebensraum schützen

„Welche Möglichkeiten bietet das künftige Quartier auf dem Gelände des ehemaligen Marienhospitals der Laerer Dorfgemeinschaft als Sozialraum?“, fragt der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen in einer Pressemitteilung. Seine Gestaltung habe Auswirkungen auf die Lebensqualität sehr vieler Laererinnen und Laerer, die sich mit ihrem Dorf identifizieren. „Wir brauchen dort eine inklusive sowie kultur- und ökologisch sensible Quartiersentwicklung, die auch dem Aspekt der Generationengerechtigkeit hinreichend Rechnung trägt“, zitiert der Pressetext Dr. Silke May-Landgrebe. „Die erhaltenswerten Bäume auf dem Gelände sind für uns dabei nicht allein das schmückende Begleitgrün, sondern integraler Bestandteil unserer Vorstellungen für ein schlüssiges Entwicklungskonzept,“ betont sie.

Das Gelände diene für viele Bürgerinnen und Bürger als wertvoller Erholungsraum im Herzen der Gemeinde. Noch wertvoller für die biologische Artenvielfalt sei der in Jahrzehnten gewachsene Baumbestand auf diesem Gelände.

Bündnis 90/Die Grünen in Laer und Holthausen und die Bürgerinitiative Baugebiet Marienhospital haben eine Bestandsaufnahme durchgeführt, um den besonderen ökologischen Wert öffentlich zu dokumentieren (wir berichteten). Insgesamt haben sie dabei die Stammumfänge von 60 Bäumen ermittelt, deren Erhalt die Laerer Grünen und die Bürgerinitiative (BI) fordern. Die genauen Standorte der Bäume sind auf dem gemeinsamen Plakat der Initiatoren nachzusehen, unter anderem im Fenster des Grünen-Büros an der Hohen Straße 34 a und im Schaukasten am Boule-Platz an der Darfelder Straße.

„Zahlreiche Bäume weisen einen Stammumfang von mehr als zwei Metern auf, der Stamm einer Hainbuche misst 3,50 Meter im Umfang. Diese heimische Baumart ist für die Tierwelt besonders wertvoll, weil sie jährlich eine große Anzahl von Samen produziert, die sehr lange am Baum hängen bleiben. Kohlmeisen, Buntspechte, Kleiber, Kernbeißer ernähren sich unter anderem von Hainbuchennüßchen“, so die Grünen.

„Wir wollen die Zukunft unseres Dorfes auch ökologisch nachhaltig gestalten und die Quartiersentwicklung auf dem Gelände des ehemaligen Marienhospitals in diesem Sinn voranbringen, gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern,“ kündigen die BI und die Grünen abschließend in ihrer Pressemitteilung an.