Neues Leben für den Ortskern

Es tut sich was im Ortskern des Ewaldidorfs: In den Räumlichkeiten der ehemaligen Reinigung, die dort über viele Jahrzehnte lang von den Inhabern Eberhard und Marita Claas betrieben worden ist und in dem seit Anfang 2020 von der gemeinnützigen Gesellschaft Wertarbeit an zwei halben Tagen auch weiter ein Wäscheservice angeboten wird, kehrt neues Leben ein.

Es tut sich was im Ortskern des Ewaldidorfs: In den Räumlichkeiten der ehemaligen Reinigung, die dort über viele Jahrzehnte lang von den Inhabern Eberhard und Marita Claas betrieben worden ist und in dem seit Anfang 2020 von der gemeinnützigen Gesellschaft Wertarbeit an zwei halben Tagen auch weiter ein Wäscheservice angeboten wird, kehrt neues Leben ein.

„Mit der Heimat 3.0 startet dort ein Konzept, das mit Übernahme der Reinigungsdienstleistung an das bisherige Angebot anknüpft und dieses zeitlich deutlich erweitert. Gleichzeitig werden die Anfänge des Ladenlokals in neuem Gewand wieder zum Leben erweckt (ursprünglich fand sich in den Räumlichkeiten gleich neben der Kirche ein Lebensmittelladen)“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Laer. Sie unerstütz das Konzept und bezuschusst die Mietkosten über das Sofortprogramm „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen“. Zudem wird das Projekt im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ vom Bund, vom Land NRW und vom Kreis Steinfurt mitfinanziert.

Ashlie Dixon und Anne-Christin Böske wollen das Ladenlokal an der Hohen Straße nun mit neuem Leben füllen und mit der Heimat 3.0 Laer um einen bunten, lebendigen Ort erweitern. Dort sollen Alt- und Neu-Laerer zusammenkommen und sich wohlfühlen.

Neben einem gastronomischen Angebot mit lokalen und regionalen Produkten, die auch verschiedene Essgewohnheiten und -vorlieben berücksichtigen, wird es auch verschiedenste Waren von regionalen Produzenten und lokalen Selber-Machern geben, kündigt die Gemeindeverwaltung an. Das Besondere dabei sei, dass interessierte Anbieter Regale monatlich mieten und dort ihre Produkte zum Verkauf anbieten können.

Perspektivisch sollen die Räumlichkeiten auch für Kurse und Workshops genutzt werden, die dort sowohl von den beiden Betreiberinnen selbst. als auch von Externen angeboten werden. „Ebenso wird es immer wieder kulturelle Veranstaltungen geben mit Lesungen, kleinen Konzerten oder Ausstellungen“, kündigt die Gemeindeverwaltung an.

Erstmal gibt es allerdings noch einiges zu tun: Mit tatkräftiger Unterstützung von Freunden wird das Ladenlokal aktuell renoviert, um dann voraussichtlich Ende August endgültig in neuem Gewand die Türen zu öffnen.

Seit Juli sind die beiden Betreiberinnen zu den bisherigen Wäschezeiten am Montagvormittag sowie am Donnerstagnachmittag im Laden zu finden. Während dieser Zeiten kann wie gewohnt Wäsche gebracht und abgeholt werden, aber vor allem sind Interessierte und Neugierige eingeladen, sich über das Vorhaben zu informieren und bei Interesse eigene Produkte oder Ideen einzubringen. „Aktuell gibt es noch Kapazitäten sowohl bei den Mietregalen als auch für das Kursangebot“, erklärt Laers Zukunftsmanager Martin Setzkorn, der die beiden Betreiberinnen bei ihrem Vorhaben unterstützt.