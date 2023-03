Weiterer Neuzugang für den Markt: Stand für Fleischwaren bereichert das Angebot

Laer

Auch wenn der Laerer Wochenmarkt weiterhin ein überschaubares Warenangebot hat, konnte die Gemeinde in kurzer Zeit zwei neue Händler als Marktbeschicker gewinnen. Warum das wichtig ist für das Dorf und was jetzt noch fehlt, war am Donnerstag vor Ort zu erfahren.

Von Jens T. Schmidt