Nun dürfen die Frauen mitreden

Die Vereinigten Schützen haben in ihrer Satzung dem weiblichen Geschlecht den roten Teppich ausgerollt. Als passive Mitglieder waren die Frauen in der Bruderschaft schon lange dabei und konnten sich so am Vereinsleben beteiligen, allerdings nicht an wichtigen Entscheidungen. Das hat sich jetzt geändert: In geheimer Wahl stimmten 105 der 122 Anwesenenden während der Mitgliederversammlung im „Haus Veltrup“ für die notwendige Satzungsänderung der aktiven Mitgliedschaft auch für die Schützenschwestern. „Eine moderne Schützenbruderschaft wie die Vereinigten kann sich in der heutigen Zeit den Ausschluss von Schützenschwestern nicht mehr erlauben“, waren sich die Verantwortlichen einig, die auf einen regen Zuspruch hoffen.

