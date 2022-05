Potthoffs Mühle nicht mehr „nackt“

Die Freunde können kommen, denn Potthoffs Mühle ist wieder „beflügelt“. Rechtzeitig zum Partnerschaftstreffen, das an diesem Wochenende im Ewaldidorf stattfindet, erstrahlt das Wahrzeichen von Laer in neuem Glanz mit vier formschönen Flügeln aus Lärchenholz. Einem Sondereinsatz von geübten Handwerkern, einem gewieften Kranfahrer und dem Sohn von Bernhard Potthoff, Albin – er ist Dachdecker und Zimmermeister, ist es zu verdanken, dass diese sich seit Dienstagabend wieder in der Sonne drehen.

Potthoffs Mühle hat wieder Flügel Im Förderkorb geht es in die Lüfte Foto: abi Arbeit in luftigen Höhen Foto: abi Alle vier Flügel sind installiert Foto: abi Ein schöner Anblick Foto: abi Die erfolgreiche Montage wird mit einem Schnäpschen gefeiert Foto: abi Der erste Flügel ist installiert Foto: abi Auf die Arbeitsbühne dürfen immer nur zwei Foto: abi OHne die schweren Kräne geht es nicht Foto: abi Viele Hände müssen mit anpacken Foto: abi Eine besondere Baustelle in Potthoffs Garten Foto: abi Der erste Flügel kommt Foto: abi Die formschönen Flügel sind aus Lärchenholz Foto: abi Ohne Lastenkran geht es nicht Foto: abi Albin Potthoff (l.) und Erik Moschüring packen ordentlich mit an Foto: abi Mit Matten und anderen Unterlagen wird der Garten vor Flurschäden geschützt. Foto: abi Nach den ersten Arbeiten gibt es ein kräftigendes Frühstück Foto: Gemeinde

Dem lang ersehnten Probelauf ist ein mehrstündiger Arbeitseinsatz vorausgegangen, der die beteiligte Männerrunde geradezu zusammenschweißt. Dazu gehören Tischlermeister Dirk Moschüring, der sich als Mühlenbauer bereits einen Namen gemacht hat, sein Sohn Erik und Geselle Timo Eichelberg. Das Trio aus Brünen ist bereits am Montagnachmittag nach Laer zum Mühlenhoek gekommen. Dort trifft es sich mit Kranfahrer Ingo Flemmer aus Ahaus, um alles für die Montage am Dienstag vorzubereiten.

Um einen Flurschaden im idyllischen Garten der Potthoffs zu vermeiden, werden robuste Matten ausgelegt. Auf denen bewegen sich die beiden schweren Fahrzeuge. Der Arbeitskran, den Ingo Flemmer steuert, wiegt 40 Tonnen und hat eine Mastlänge von 50 Metern. Das schwere Fahrzeug kann 40 Tonnen bewegen. Nach dem Aufbau des Krans und der Arbeitsbühne, gehts wieder nach Hause und zeitig ins Bett, denn schließlich steht der Haupteinsatz noch bevor.

Um 7 Uhr sind die Männer am nächsten Morgen wieder am Start bei den Potthoffs. Zunächst müssen die beiden 30 x 30 Zentimeter breiten und zwölf Meter langen Eichenbruststücke – sie wiegen 750 Kilo pro Stück – an einer Eisenkonstruktion an der Mühlenkappe befestigt werden. Diese tragen später die neu gefertigten Flügel. Doch bevor es wieder in den Montagekorb und das Führerhaus des Krans geht, servieren Bernhard Potthoff und seine Frau Anne Schnieder-Potthoff dem Quintett erst einmal ein kräftigendes Frühstück. Die Stimmung in der Runde ist gut, denn das Team kommt zügig voran und versteht sich.

„Das Duzen ist auf dem Bau üblich“, erklärt Kranführer Flemmer, der seine Mitstreiter bisher noch nicht kannte. Seinen Einsatz an der Mühle findet er spannend. „Mal was anderes“, freut er sich über die Abwechslung. Allerdings erfordert die Arbeit auch seine höchste Konzentration, denn schließlich müssen sich die beiden Männer – mehr sind aus Gewichts- und Sicherheitsgründen nicht zugelassen – im Förderkorb blind auf ihn verlassen können. Denn ein falsches Kommando oder eine starke Windböe könnte den Mühlenbauern in luftiger Höhe zum Verhängnis werden.

Ein Gedanke, den sich Dirk Moschüring lieber nicht machen möchte. „Man ist durch die Arbeit abgelenkt und hat einen wunderschönen Blick von oben. Das entschädigt für alles“, meint der Tischler- und Schreinermeister, der sich freut, dass Sohn Erik in seine Fußstapfen treten möchte. Er ist eindeutig der jüngste in dem Männerbund und steigt ebenso wie Albin Potthoff auf die Montagebühne, um einen der vier Flügel am Eichenbruststück mit anzubringen.

Weil der Wind zu stark wird, müssen die Arbeiter zwischendurch mal eine Pause machen, aber im großen und ganzen ist die Arbeit gegen 15 Uhr geschafft. Belohnt werden die Mühen mit Kaffee und Kuchen und begossen mit einem Schnaps, den Bernhard Potthoff kredenzt. Der Hausherr ist überglücklich, dass die siebenjährige flügellose Zeit endlich beendet ist. Mit seiner Familie freut er sich auf den offiziellen Einweihungstermin im Rahmen des ökumenischen Open-Air-Gottesdienstes.