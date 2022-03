Premiere im Kunstgewächshaus

Das Kunstgewächshaus am Rathausteich ist aufnahmebereit für die Kreativität der Bürgerinnen und Bürger des Ewaldidorfes. Ideengeberin Franziska Lengers gibt mit ihrer Ausstellung unter dem Titel „Sachen machen – Dinge bewegen“ einen ersten Impuls. „Ich zeige kleine Teile aus Kupfer, Silber oder Bronze. Viele Broschen, Ringe, Schalen oder einfach „Stehrümkes“ sind zu sehen, beschreibt sie.

Die Laererin hat die Kunstgegenstände während der Corona-Pandemie gefertigt, als soziale Kontakte sicherheitshalber eingeschränkt werden sollten und somit viel Zeit zum Experimentieren blieb. Lengers charakterisiert ihre Exponate, die das Publikum jetzt sehen kann, in kurzen Sätzen wie: „Es sind viele kleine Sachen, die ich gerne mache, es sind Teile einer ganzen Idee, sie sind schon immer da, waren aber lange versteckt“ oder „Sie sind immer wieder anders und dennoch verwandt.“

Selbstironisch bemerkt die Hobbykünstlerin auch: „Sie sind handwerklich eine Katastrophe“. Doch damit stellt sie ihr Licht unnötig unter den Scheffel.

Laerer Politikerinnen, deren Portraits Lengers auf Fotos festhielt und ebenfalls im Gewächshaus zeigt, interessierten sich bereits im Vorfeld für die Ausstellungsstücke. „Jede suchte sich eins aus, das sie auf meinen Fotos in der Hand hält.“ Sie stellten der Urheberin jede Menge Fragen, so etwa: „Wie sehen Sie sich in Ihrem Engagement?“ Einer von zahlreichen Kommentaren: „Eigentlich sind es Prachtstücke, obwohl die meisten sehr klein sind“.

„Wir sind sehr glücklich, dass unser Kunstgewächshaus-Konzept steht“, sagt Bürgermeister Manfred Kluthe, „dies ist der Auftakt zu einer Ausstellungsreihe.“ Die Gemeinde und die Aktionsgruppe um Lengers erhoffen sich viele Gespräche und Feedbacks zu allem, was im Gewächshaus gezeigt wird. Dabei ist an monatlich wechselnde Ausstellungen gedacht. Das schöne Wetter lädt zum Spazierengehen ein, so dass Viele sicherlich vorbeiflanieren und einen Blick auf die Kunstgegenstände werfen.

„Ich denke, wir benötigen in vielen Lebensbereichen kreatives Denken und Tun, also die Fähigkeit, Ideen zu entwickeln und dadurch komplexe Probleme zu lösten“, sagt Franziska Lengers. Jeder kann mitmachen. Weitere Anregungen gibt es bereits. So könnten Kita-Kinder Friedenstauben gestalten und „einfach mal zeigen“, wie die ehemalige Sozialarbeiterin es formuliert. Denn es kommt darauf an, Ideen und Kunst mit möglichst vielen Menschen zu teilen.