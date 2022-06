Richtiger Run auf den Frühsommer

Einen regelrechten Run hat es auf den „Graffiti-Workshop“ gegeben, den die Initiative für Kinder und Jugendliche im Rahmen des gemeindlichen Ferienprogramms anbietet. Damit wenigsten 20 der insgesamt 39 Interessierten zum Zuge kommt, hat Jugendtreffleiter Patrick Jensen den „Sprühsommer“ in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste war am Montag und Dienstag am Zug und die zweite folgt am Mittwoch und Donnerstag. Alle Werke werden ab dem 16. August im Kunstgewächshaus am Rathausteich ausgestellt.

Sina ist heilfroh, dass sie es über die Warteliste noch in den Graffiti-Workshop geschafft hat. Der Ansturm auf die Veranstaltung des Laerer Ferienprogramms war so groß, dass der Leiter des Jugendzentrums, Patrick Jensen, den „Sprühsommer“ in zwei Gruppen aufgeteilt hat. So können statt der ursprünglich zehn vorgesehenen Kinder immerhin 20 – gemeldet haben sich allerdings 39 – am Kreativ-Angebot teilnehmen.

Am heutigen Mittwoch startet die zweite Gruppe. Sina gehört zur ersten. Die Zehnjährige, die auch zuhause sehr gerne malt, hat sich für das Motiv einer Regenwolke entschieden. Da diese grau und schwarz, sprich sehr dunkel ist, soll ein Mädchen mit einem Regenschirm Farbe auf die Leinwand bringen. Lilly kreiert ein Planetenbild, das sie mit einem Hundekopf samt Knochen anreichert. Benno sprüht einen Apfel, weil das seine Lieblingsobstsorte ist.

Jugendtreff

Die Teilnehmenden sind während der Einführung am Montag von Graffiti-Künstler Jan Fietz inspiriert worden. Er ist Besitzer des Unternehmens „360Grad-Art“ in Steinfurt und hat bereits während der Herbstferien in 2021 einen Workshop vor Ort geleitet, in dessen Verlauf die Teilnehmenden den Flur des „ChilLaers“ neu gestaltet haben. Auch dabei hat es sich um ein Kulturrucksack-Projekt gehandelt, das von der Landesregierung, dem Kreis Steinfurt und der Kreissparkasse Steinfurt gefördert wird. Als dessen Vertreter ist Christian Vinhage an diesem Morgen vorbei gekommen, um sich ein Bild von den Arbeiten der kleinen Künstlerinnen und Künstler zu machen.

Kunstgewächshaus

Die Gruppe und ihre Betreuer – dazu gehört auch der Jugendtreffleiter – sind froh, dass das Wetter es zulässt, im Freien zu arbeiten. So habent sie ihre Utensilien – dazu gehören zahlreiche Sprühdosen in verschiedenen Farben und ihre Leinwände – auf dem Schulhof ausgebreitet. An der Luft trocknet die Farbe natürlich auch schneller als drinnen, zudem ist ihr Geruch erträglicher.

„Die Arbeiten beider Gruppen werden ab dem 16. August im Kunstgewächshaus am Rathausteich ausgestellt“, kündigt Patrick Jensen an. Ein Anreiz, der die Jungen und Mädchen, noch mehr anspornt, etwas ganz Individuelles zu schaffen. Vorher können sie ihre Werke mit nach Hause nehmen, und ihren Eltern und Geschwistern zeigen.

Für Patrick Jensen steht bereits fest, dass der Graffiti-Workshop auch in den Ferien im nächsten Jahr wieder auf dem Programm der Initiative für Kinder in Laer und Holthausen stehen soll. Schließlich möchte er auch jenen eine Chance bieten, die es in diesem Sommer nicht auf die begehrte Teilnehmerliste geschafft haben.