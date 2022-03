Sammeln mit ganzer Kraft

Bei der Laerer Firma Welotec werden noch weiterhin Sachspenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Diese sollen mit einen 40-Tonner-Lkw am kommenden Wochenende in das Krisengebiet gebracht werden. Bisher war die Hilfsbereitschaft und Spendenfreudigkeit überwältigend.

Tannaz Westerberg (im Foto oben links r.) hat Inge und Reinhard Lülff kürzlich besucht und ihnen sowie allen Spenderinnen und Spendern in Laer und Holthausen gedankt.Foto-Montage: Welotec

Beflügelt durch den bisherigen guten Verlauf geht die Sachspenden-Aktion für die Ukraine, die am 17. März in Laer begonnen hat, weiter. Darauf weist Dr. Reinhard Lülff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Firma Welotec, die zu der Hilfsmaßnahme aufgerufen hatte, hin. Wie er berichtet, wurde bereits ein Bus, der in die Ukraine geht, mit Spenden vollgepackt.

Zusätzlich haben die Helferinnen und Helfer schon einige Paletten mit Hilfsgütern gefüllt, die Ende dieser Woche mit einem 40-Tonnen-Lkw auf die Reise ins Kriegsgebiet gehen sollen. „Dafür sammeln wir mit ganzer Kraft weiter“, betont der Mitinitiator. Er und seine Frau Inge hatten kürzlich Besuch von Tannaz Westerberg. Sie gehört der Organisation Nimas an. Dabei handelt es sich um einen Verein aus Münster, der direkte Flüchtlingshilfen organisiert und momentan kontinuierlich Hilfskonvois ins Kriegsgebiet schickt und das Sammelgut dort auch direkt an Notleidende und Krankenhäuser verteilt.

Weletoc will mindestens einen dieser 40-Tonner füllen. Tannaz Westerberg dankt den Eheleuten Lülff, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der heimischen Firma sowie allen anderen Spenderinnen und Spendern aus Laer und Holthausen. „Gemeinsam können wir vieles erreichen“, schreibt sie ihrem Dankesbrief, in dem sie darauf hinweist, dass auch in den kommenden Tagen noch weiterhin Hygieneartikel, Babybedarf, Nahrungsmittel, Decken und Unterwäsche für Männer abgegeben werden können.

Abgabestelle in Laer ist das Produktions- und Logistikgebäude der Welotec, Zum Hagenbach 8. Dort können die Bürger einfach klopfen ober klingeln. Die Klingel befindet sich zwischen Tor und Tür. Die Kartons, die vorbeigebracht werden, sollten mit der Beschreibung des Inhalts beschriftet sein. Die Sachspenden können noch bis Donnerstag (31. März) von 8 bis 16.30 Uhr sowie zu anderen Zeiten nach Absprache abgegeben werden. Neben neuwertigen beziehungsweise sauberen Schlafanzügen für Männer (diese sind Mangelware und werden in den Krankenhäusern gebraucht) sollte keine Kleidung abgegeben werden.

Ansprechpartner für die Aktion sind Nicole Blanke, n.blanke@welotec.com, Telefon 0 25 54/91 30 00, und Inge Lülff, i.luelff@welotec.com, Telefon 0 25 54/9130 13.