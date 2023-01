Sigrid Strotmann folgt auf Irmgard Böckenholt

Laer/Laer-Holthausen

Während des Neujahrsempfang der Kirchengemeinde, zu dem Pfarrer Andreas Ullrich nach dem Gottesdienst am 22.Januar (Sonntag) ins Laerer Pfarrheim einlädt, soll Pfarrsekretärin Irmgard Böckenholt nach 17 Jahren offiziell in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet werden. Ihre Nachfolge tritt Sigrid Strotmann an.