Technik-Turm für Offenen Ganztag

Die Offene Ganztagsschule (OGS) an der Werner-Rolevinck-Schule ist um eine Attraktion reicher. Mit Hilfe einer Spende von rund 1964 Euro aus Einnahmen der vorweihnachtlichen „Rentier-Bar“ konnte ein Technik-Turm angeschafft werden. „Wir freuen uns sehr über diese Spende der katholischen Kirchengemeinde Heilige Brüder Ewaldi“, sagte Norbert Rikels, Vorstandsvorsitzender der Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen. Der Verein ist außerschulischer Partner der OGS im Ewaldi-dorf und im Auftrag der Gemeinde Laer für den Offenen Ganztag und die Über-Mittag-Betreuung verantwortlich.

„Gemeinsam mit Pädagogen haben wir überlegt, was wir mit dem Geld machen könnten“, erklärt Norbert Rikels. Die Wahl fiel auf einen Technik-Turm. Dieser eröffnet einen guten Weg, um schnell und effektiv entdeckendes und forschendes Lernen zu fördern. Die Kinder forschen idealerweise in Gruppen, Themenbereiche gibt es viele. So lässt sich beispielsweise etwas über die Eigenschaften von Wasser und Luft erfahren, darüber, was Konstruktionen stabil macht und wie Elektrizität sowie Magnetismus funktionieren.

Viele weitere Herausforderungen machen die Arbeit mit dem Technik-Turm für die Mädchen und Jungen interessant. „Der Turm kann sowohl für die Kinder im täglichen Schulbetrieb, aber auch am Nachmittag während des OGS-Programmes genutzt werden“, berichtet Rikels. „Der Technik-Turm kommt unter anderem den Arbeits- und Bastelgruppen in der OGS zugute, in dieser Woche ist zum Beispiel das Thema ‚Karneval‘ am Start“, erläutert Marie Terhalle. Sie ist die neue Geschäftsführerin der Initiative.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Möglichkeiten der OGS mit unserer Spende erweitern konnten“, sagt Pfarrer Andreas Ullrich. Die „Rentier-Bar“ gehört zur Gemeinde und wird an den vier Freitagen vor Weihnachten unter der Regie von Kurt Veltrup Junior von der gleichnamigen Gaststätte betrieben. Thomas Steenberg von der Münsteraner Firma „Schulz Anstrich-Glas-Flachdachtechnik“ hätte der Hütte im Vorfeld einen neuen Anstrich verpasst. „David Potthoff, Björn Voß und Arndt Wessels haben die Bar mit schwerem Gerät an ihren Platz vor die Gaststätte gestellt. Jan Grothues und Dietmar Löffeld unterstützten sie beim Aufbau“, so Veltrup. In den vergangenen Jahren kamen die Einnahmen vor allem Laerer Kitas zugute.

Im Offenen Ganztag werden zurzeit 94 Kinder betreut, bei der Über-Mittag-Betreuung sind es 40.