Testzentrum schließt am Freitag

An Spitzentagen von mehr als 1000 Personen frequentiert

Laer

Am Freitag schließt nach nach knapp zwei Jahren das kommunale Drive-in-Testzentrum in Laer. Die Nachfrage nach Tests ist seit kurzem rapide zurückgegangen. Wie viele Tests in den vergangenen Monaten durchgeführt wurden, wollen die Betreiberindes nicht verraten.