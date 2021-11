Testzentrum wieder sieben Tage geöffnet

Die Anordnung des Gesundheitsministeriums, die Antigen-Schnelltests als so genannte Bürgertestungen wieder kostenlos anzubieten, begrüßt Bürgermeister Manfred Kluthe. „Das kommunale Drive-In-Testzentrum haben wir bewusst offen gehalten, auch wenn die Anzahl der Testungen zeitweise sehr stark eingebrochen war“, erklärt er. Die Gemeinde sehe anhand der Testungen seit Samstag bereits wieder einen massiven Anstieg und könne diesen dank guter Einsatzplanung auch bewältigen. Die Öffnungszeiten wurden bereits angepasst. So hat das Testzentrum wieder an sieben Tagen der Woche geöffnet, nämlich montags von 7 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 13 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr. „In Laer wird sich keine Knappheit an Testungen ergeben, da hier vorausschauend gehandelt wurde und genügend Utensilien vorhanden sind“, betont der Bürgermeister.