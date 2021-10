Tolle Ideen sprudeln nur so

Erfolgreich ist die KInder- und Jugendkonferenz verlaufen, zu der am Samstagnachmittag Bürgermeister Manfred Kluthe und der Gemeinderat in die kleine Turnhalle am Hofkamp eingeladen hatten. Dort waren zunächst die Sechs- bis Zehnjährigen am Zug, bevor die Alteren an die Reihe kamen. Über die gute Beteiligung freute sich der Gemeindechef. Wie er erklärte sei der Wunsch bei allen große gewesen, die Konferenz fortzusetzen.

Die erste Kinder- und Jugendkonferenz unter Regie des neu gewählten Gemeinderates am Samstagnachmittag in der kleinen Turnhalle am Hofkamp war ein voller Erfolg. 50 Mädchen und Jungen sowie 26 Jugendliche brachten vielfältige Wünsche ein und finden so auf politischer Ebene Gehör. „Die engagierten Diskussionen waren aufschlussreich“, betonte Bürgermeister Manfred Kluthe, „heraus kam eine gute Ergebnisgrundlage, die im Rat und in Ausschüssen diskutiert wird.“ Der Gemeindechef war begeistert, dass dermaßen viele junge Menschen dem Ruf zur Konferenz gefolgt waren. Auch zahlreiche Vereine hatten Werbung für die Veranstaltung gemacht.

Iris Echterhoff vom Kreisjugendamt moderierte, Vertreter sämtlicher Ratsfraktionen beteiligten sich an den Workshops, in denen die Projektbereiche Treffpunkte, Freizeitangebote, Klimaschutz, Digitalisierung und politische Beteiligungsformate im Mittelpunkt standen. Es ging aber auch um Spaß, Miteinander. Musik, Snacks und Getränke lockerten die Atmosphäre auf.

„Ich finde es wichtig, dass Kinder und Jugendliche mitbestimmen können, was in Laer passiert“, sagte der 13-jährige Malte. So sollte es in ganz Deutschland und überhaupt auf der ganzen Welt sein. „Nicht nur die Erwachsenen sollen das Sagen haben, wir möchten Mitspracherecht“, setzte er nach und: „Vielleicht können wir ja auch etwas verändern, denn viele Entscheidungen betreffen uns und unsere Zukunft.“ Grundsätzlich ist Malte mit der Situation in Laer allerdings ganz zufrieden.

„Ich finde es toll, dass diese Jugendkonferenz stattfindet, sie interessiert mich sehr“, so die 16-jährige Jona. Ob sie vielleicht mal politisch aktiv werden möchte, kann sie zurzeit noch nicht abschätzen. „Ich bin hier, weil ich es gut finde, dass wir Kinder uns auch mal äußern können, was wir in Laer haben möchten“, meint der zwölfjährige Linus. „Ich fände es zum Beispiel cool, wenn es hier einen Kiosk mit Süßigkeiten gäbe.“

„Mit den Kindern sind wir schon in zwei konkrete Vereinbarungen gegangen“, sagte Echterhoff: Einhellige Meinung war, dass zu viel Müll in Laer herumliegt. „Wir fragten, wer Lust habe, mit Bürgermeister Kluthe und dem Jugendamt auf einen `Müllsammelspaziergang‘ zu gehen. Alle Kinder erklärten sich sofort bereit, gerne mitzumachen. Außerdem finden viele die Spielgeräte auf Schulhöfen nicht so toll.

Auf große Plakate schrieben Kinder und Jugendliche ihre Anregungen. Ein Jugendparlament oder ein Jugendbeirat wären denkbar, ebenso für spontane Wünsche ein Ideen-Briefkasten am Rathaus. „Wir bekamen gute Impulse“, sagte der Bürgermeister. Die Busverbindungen scheinen einigen Teilnehmern verbesserungswürdig, W-LAN in öffentlichen Verkehrsmitteln fänden sie gut, Schlaglöcher auf bestimmten Straßen sollten beseitigt werden, einige Fahrradwege scheinen erneuerungswürdig.

Könnten nicht Elektrobusse in Laer fahren? Mit mehr Tempo-30-Zonen würden sich die Kinder im Ewaldi­dorf sicherer fühlen. Zum Schluss konnte jeder Punkte dort auf die Plakate kleben, wo seiner Meinung nach besonders wichtige Äußerungen geschrieben standen.

„Der Wunsch, die heutige Konferenz fortzusetzen, war bei allen groß“, so Kluthe, „wir haben tatsächlich alle Altersgruppen erreicht.“ Für sämtliche Projektbereiche meldeten sich Paten aus der Politik. Sie versprachen den jungen Menschen, für das entsprechende Thema Verantwortung zu übernehmen. Auch Jugendliche erklärten sich bereit, als Paten mitzumachen. Gemeinsam mit den Politikern wird nun im Austausch daran gearbeitet. Das Themenfeld „Beteiligung“ nimmt der Bürgermeister unter seine Fittiche und steht als Pate dafür ein.