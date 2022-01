TuS Laer 08 trotzt erfolgreich Corona

Während die Corona-Pandemie manch anderen Verein in die Knie gezwungen hat, hat sich der TuS Laer 08 nicht unterkriegen lassen. Dass er eine unentbehrliche Größe im gemeinschaftlichen Leben in Laer ist, zeigt allein das Projekt „Sportplatz Kommune“.

Projekt „Sportplatz Kommune“ ermöglicht zahlreiche Aktivitäten in 2021

Dass der TuS Laer 08 mit seinen Abteilungen Badminton, Fußball, Sportabzeichen, Taekwondo, Turnen und Volleyball sowie den 1200 Mitgliedern eine unentbehrliche Größe im gemeinschaftlichen Leben ist, zeigt allein das Projekt „Sportplatz Kommune“. In dessen Rahmen haben die Entscheidungsträger im vergangenen Jahr einige Aktionen, Veranstaltungen und Angebote auf die Beine gestellt. Und das in Zeiten von Corona, die manch‘ anderen Verein in die Knie gezwungen haben. „Wir lassen uns nicht unterkriegen“, trotzen Vorsitzender Thomas Fier und seine zahlreichen Mitstreiter erfolgreich der Pandemie.

Das beweist ein Film, den die große Familie zum Jahresende über alle Ereignisse gedreht hat. Angefangen mit Bildern vom Weltspieltag, der am 11. Juni zahlreiche Mädchen und Jungen bei schönstem Sonnenschein ins Stadion gelockt hat.

Acht neue Ausbildungen präsentierte der Turn- und Sportverein nur wenige Tage später einer faszinierten Öffentlichkeit.

Engagement trotz Corona verstärkt

Ein offenes Fußballtraining gab es vom 5. bis zum 9. Juli auf dem Kunstrasenplatz. Dort tummelte sich ein begeisterter Nachwuchs. „Spiele, Spaß und Sport“ hieß es bei der Sportabzeichen-Aktion, die am 17. Juni nicht nur den Nachwuchs, sondern auch Erwachsene ansprach. Nicht zu vergessen die schon zur beliebten Tradition gewordene Fußballschule, die vom 13. bis zum 15. August nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Zuschauer in ein wahres Kickerfieber versetzte.

„Dieses Projekt hat unseren Verein sehr viel weiter gebracht und unserer Engagement trotz Corona noch verstärkt“, resümiert die Zweite Vorsitzende, Sonja Thüning, im Gespräch mit dieser Zeitung. Besonders gerne erinnert sie sich an den „Skater-Workshop“ den Skate-Aid aus Münster kurz nach den Sommerferien in Kooperation mit der Initiative für Kinder und Jugendliche sowie der Werner-Rolevinck-Schule angeboten hat. Kamen die Kinder erst nur zögerlich zur Skater-Anlage auf den Schulhof, strömten sie kurze Zeit später bei schönstem Wetter in Massen und forderten ihre Betreuer.

Nicht zu vergessen der Erste-Hilfe-Kursus am neuen Defibrillator oder der Kursus in Hula-Hoop für Sechs- bis Zwölfjährige.

Viel Unterstützung

Besonders dankbar sind die Verantwortlichen des TuS den fleißigen Helfern des Planungsteams, zu dem Paul Langenfeld vom Kreissportbund Steinfurt gehört. Als Kümmerer von der Gemeinde hat sich Steffen Wenners-Epping erwiesen. Verbundleiter Thomas Maihaus vertritt die Kindergärten und Rektorin Sylvia Beyer die Grundschule.

Seitens des TuS hat die Zweite Vorsitzende viel Unterstützung vom Geschäftsführer Georg Wolff und der Jugendvorsitzenden Maure Ananthavadivel bekommen. „Man kann das Programm nur durchführen, wenn man so tolle Übungsleiter und Trainer hat wie wir“, zeigt Sonja Thüning sich dankbar für den Einsatz aller Mitstreiter. Ihr Lob gilt auch dem Kreissportbund für seine Unterstützung.

Und wie sieht es für das drei Wochen alte neue Jahr aus? „Ich hoffe, dass das Programm in 2022 genauso toll wird wie in 2021“, erklärt die Zweite Vorsitzende. Man wolle die Gewaltprävention zum Thema machen. Mit dem kreativen und spontanen Team sei vieles möglich, zeigt sich Sonja Thüning abschließend überzeugt.