Unbekannte bestehlen Seniorin

Laer

Zwei unbekannte Frauen haben am Donnerstagnachmittag eine Seniorin in Laer ausgetrickst und ihr aus ihrer Wohnung Geld gestohlen. Die Täterinnen suchten die alte Dame, die im betreuten Wohnen am Rolevinckhof lebt, an ihrer Haustür auf. Die eine verwickelte das Opfer in ein Gespräch, währen die andere in der Wohnung verschwand und die Geldbörse entwendete. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um entsprechende Hinweise und warnt vor leichtsinnigem Verhalten.