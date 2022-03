Ungewöhnlicher Ausstellungsort

Einen ungewöhnlichen Ausstellungsort gibt es jetzt in der Gemeinde Laer. So hat diese am Rathausteich ein Kunstgewächshaus installiert, in dem verschiedene Arbeiten präsentiert werden sollen. Angedacht sind Themenreihen, zu den die verschiedenen Ausstellungsstücke passen. „Es ist eine von vier Baustellen zur kulturellen Aufwertung des Ewaldibaches“, erklärt Bürgermeister Manfred Kluthe. Dazu gehören eine Kneipp’sche Tretbeckenanlage, Info-Schilder mit Tonaufnahmen zur Historie des Baches, die Mittels QR-Code abgerufen werden können, ein Piratenschiff auf dem Spielplatz am Rathausteich und das Kunstgewächshaus.

Kreativität verbindet, integriert und schafft Gesprächsstoff. In Laer gibt es jetzt das wahrscheinlich erste „Kunstgewächshaus“ im Kreis Steinfurt. Unterstützt wird es durch das Regionalbudget „Kleinprojekteförderung“ der Leader-Region Steinfurter Land. „Kunst im öffentlichen Raum“ ist in Laer bislang noch kein so großes Thema“, sagt Bürgermeister Manfred Kluthe. Das soll sich jetzt ändern.

Ideengeberin ist Franziska Lengers, der Kunstgewächshäuser in anderen Regionen auffielen. Diese Einrichtungen sind nicht neu, doch darin steckt eine Menge Potenzial. „Laerer Bürgerinnen und Bürger, Gruppen oder etwa Kitas und Schulklassen können hier Exponate präsentieren“, erläutert Lengers. „Das soll nicht wahllos geschehen“, betont der Bürgermeister. Angedacht sind Themenreihen, zu denen die Ausstellungsstücke, ob Bilder, kleine Skulpturen, Handarbeiten oder Poesie, passen.

Eine Aktionsgruppe um Franziska Lengers begleitet die Startphase und übernimmt die Koordination. „Dieses bürgerliche Engagement freut mich sehr“, hebt Kluthe hervor. „Viele Menschen der Gemeinde sind an Kunst oder künstlerischen Aktivitäten interessiert“, erfuhr der Bürgermeister bei zahlreichen Begegnungen.

Das Gewächshaus steht an zentraler Stelle in unmittelbarer Nähe des Spielplatzes am Rathausteich, ist barrierefrei und sogar sturmfest, wie sich jüngst zeigte. „Gerade in der Pandemie-Situation erhebt sich oft die Frage, wo man überhaupt noch hingehen kann, um Kultur zu erleben“, meint die Ideengeberin. Mit dem Gewächshaus als Ausstellungsort ist das unproblematisch, da die Exponate von außen angeschaut werden können.

Wie sagte einst der berühmte Aktionskünstler Joseph Beuys: „Jeder Mensch ist ein Künstler“. Diese Aussage führte zwar zu Missverständnissen, gemeint ist aber die schöpferische Kraft und Kreativität, die letztlich in jedem stecken. „Kunst macht Mut, Kunst begeistert, Kunst ist wichtig“, bringt Lengers es auf den Punkt. Nicht alles im Leben müsse ausschließlich zweckorientiert sein.

„Es ist eine von vier Baustellen zur kulturellen Aufwertung des Ewaldibaches“, erklärt der Bürgermeister. Dazu gehören eine Kneipp’sche Tretbeckenanlage, Info-Schilder mit Tonaufnahmen zur Historie des Baches, die mittels QR-Code abgerufen werden können, ein Piratenschiff auf dem Spielplatz am Rathausteich und das Kunstgewächshaus. „Die Projekte“, so der Verwaltungschef, „weisen soziale, regionale und Nachhaltigkeitsaspekte auf, die auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft abzielen.“ Eine der ersten Kunstgewächshaus-Ausstellungen soll unter dem Titel „Meine Güte, was für Hüte“ stehen. „Es wäre schön, wenn wir für das Projekt auch Sponsoren finden, denn ganz ohne Geld geht es auf die Dauer leider nicht“, sagt Lengers.

Wer ausstellen oder sich sonst einbringen möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse kunstgewaechshaus@laer.de melden.