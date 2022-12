Viel Lob von allen Seiten

Tolle Stimmung herrschte auch am zweiten Tag des Laerer Weihnachtsmarktes. So füllten sich am Sonntag erneut der Rathausplatz und die Plätze rundherum mit zahlreichen Besucherinnen und Besucher. Viele kamen auch aus den Nachbarorten. 50 Ausstellerinnen und Aussteller boten ihnen ein breitgefächertes Sortiment vom Fenster. Zudem gab es einen verkaufsoffenen Sonntag.

Nach dem Familien-Sporteln, dem Hochamt oder direkt von Zuhause führt der Weg zahlreicher Bürgerinnen und Bürger auch am Sonntag direkt zum Weihnachtsmarkt mitten ins Dorf. Bei dem Riesenangebot an kulinarischen Genüssen kann die Küche in den Familien auch am zweiten Tag getrost kalt bleiben. Ob Glühwein, Punsch, Lumumba oder Hot Aperol, die heißen Getränke halten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher – viele von ihnen kommen auch aus den Nachbarorten, wie beispielsweise Horstmar – von innen warm.

Aufwärmen und stärken können sich die Gäste aber auch im großen Saal des Pfarrzentrums. Dort bieten die fleißigen Helferinnen von „Vergissmeinnicht“ über 50 Torten und Kuchen – natürlich wieder für den guten Zweck – an. Senf in allen Variationen lässt Brigitte Tschiedel von der Frauenhandarbeits- und -werkgruppe des Heimatvereins Interessierte im DRK-Bereich des Hauses Rollier kosten. Dort ist es warm und gemütlich und die Diaschau der Archivgruppe mit historischen Aufnahmen sorgt für beste Unterhaltung und manche Erinnerungen bei den Zuschauern.

Laerer Weihnachtsmarkt Gemütlich ist es im DRK-Bereich des Hauses Rollier, wo die Archivgruppe des Heimatvereins eine Diaschau mit alten Bildern zeigt. Foto: abi Verschiedene Senfkreationen läuft Brigitte Tschiedel (Mitte) die Eheleute Kajüter kosten. Foto: abi Für ein tolles Bastel- und Vorleseangebot für Kinder in der Bücherei sorgen Nicola Flügemann und Anja Schültingkemper. Foto: abi Auch das Spielen macht den kleinen Besuchern der Bücherei Spaß. Foto: abi Gute Stimmung herrscht im Zelt der Vereinigten Schützen Laer im Zelt. Foto: abi Auch am Sonntag kommen zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Weihnachtmarkt. Foto: abi Angeregte Gespräche gibt es vor Ort. Foto: abi Das Jugendblasorchester sorgt für miusilkalische Stimmung. Foto: abi Der Förderverein der Laerer Grundschule ist schwer aktiv. Foto: abi Die freundlichen Engel drehen auch am Sonntag ihre Runden. Foto: abi Am Stand des Lustigen Dienstagsteams deckt sich auch Bert Schulte mit leckerem Gebäck ein. Foto: abi Stöbern macht diesen Besuchern des Bücherflohmarktes Spaß. Foto: abi Die Stände im Pfarrzentrum finden viel Interesse. Foto: abi Sie haben leckere Kuchen für die Besucher gebacken. Foto: abi Ein breites Sortiment gibt es im Sitzungssaal. Foto: abi Auch Tiffany-Arbeiten gehören zum vielfältigen Angebot. Foto: abi Arttikel für die Schönheit. Foto: abi Ulrike Hallenberger (l.) freut sich über das große Interesse an ihrer Ausstellung im Alten Speicher. Foto: abi Auch der Laerer Jugendttreff beteiligt sich mit erinem Angebo für Kindert im Altern Speicher. Foto: abi

Magnetwirkung wie vom Nikolaus bei den Kindern am Vortag geht von Daniel Meyer bei den Erwachsenen aus. Der Antiquitätenhändler, den viele aus „Bares für Rares“ kennen, steht mit seiner Frau im kleinen Sitzungssaal des Rathauses. Dort präsentiert das Ehepaar schöne Dinge und Liebhaberstücke. Viele der Besucher haben aber ihre eigenen Schätzchen von Zuhause mitgebracht, um sie vom Fachmann, der stark gefragt ist, schätzen zu lassen.

Zur besten Kaffeezeit begrüßt Bürgermeister-Stellvertreterin Sabine Schulte die vielen Weihnachtsmarktfreunde auf dem inzwischen wieder dicht gefüllten Rathausplatz. Besonders willkommen heißt sie das Jugendblasorchester das adventliche und weihnachtliche Lieder spielt. Zur Freude der Besucher haben an diesem Sonntag auch die lokalen Geschäfte und das Café Heimat 3.0 geöffnet.

Bei den Gesprächen vor Ort ist viel Lob für die Veranstalter und ihr neues Konzept zu hören. Dieses kommt beispielsweise von Sven Strumann und seiner Frau – das Ehepaar ist eigens aus Island angereist –, den Betreiberinnen des Bücherflohmarktes im Pfarrzentrum, Besucherin Annette Hagemann, David Potthoff von den Vereinigten Schützen oder von Pfarrer Matthias Fraune, der krankheitsbedingt nur eine kurze Runde über den Weihnachtsmarkt drehen kann. Über die vielen Komplimente freuen sich natürlich nicht nur die Ausstellenden, sondern auch die Verantwortlichen, der Verein „Laer bewegt“ mit seinem engagierten Helferteam sowie die Gemeinde Laer. Vereinsvorsitzender Reinhard Lülff zeigt sich im Gespräch mit dieser Zeitung selbst ganz überwältigt vom guten Besuch an beiden Tagen und der Ausdauer der Gäste, für die nach dem Nikolausauftritt am Samstagabend noch lange kein Schluss ist. So bevölkern unermüdliche Bürgerinnen und Bürger noch lange den Rathausplatz und das Zelt der Vereinigten Schützen und erfreuen sich am geselligen Miteinander, das coronabedingt zwei Jahre lang nur sehr eingeschränkt genossen werden konnte. Glücklich über die breite Zustimmung und den erfolgreichen Verlauf äußert sich auch Bürgermeister Manfred Kluthe. Er und Reinhard Lülff zeigen sich sehr angetan vom neuen Gemeinschaftsgefühl, das die Menschen vor Ort zu beflügeln scheint.