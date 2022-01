Wie steht es um den Einzelhandel?

Die Gemeinde Laer führt im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes eine flächendeckende Erhebung des Einzelhandelsbestandes durch. Diese Untersuchung wird, einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung zufolge, durch das Büro Stadt + Handel, Beckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbB vorgenommen und findet in der zweiten Januarhälfte 2022 statt.

„Ziel der Erfassung ist eine aktuelle Datenbasis, mit der die wesentlichen Veränderungen im Marktgeschehen aufgezeigt werden können. Sie ist eine Grundlage für die Formulierung der wichtigsten Zielaussagen im Einzelhandelskonzept der Gemeinde Laer“, zitiert der Pressetext den Leiter des Fachbereichs 3 Infrastruktur und Bauen, Martin Wolf. Rat und Verwaltung erhielten damit Antworten auf Fragen, wie beispielsweise: Wie entwickelt sich der Einzelhandel in Laer insgesamt? Wie steht es um die Zentren- und Standortstruktur der Gemeinde? Wo fehlt es an Nahversorgung?

In der zweiten Januarhälfte geht dafür Erhebungspersonal von Stadt + Handel von Geschäft zu Geschäft und erfasst die Verkaufsfläche sowie die Sortimente. Eine Befragung der Händlerinnen und Händler ist dafür in der Regel nicht notwendig. Auf Wunsch können sich die Mitarbeitenden von Stadt + Handel mit einem Schreiben der Gemeinde ausweisen. „Der Datenschutz und die Anonymität werden bei allen Erhebungen berücksichtigt. Eine Veröffentlichung von betriebs- oder personenbezogenen Angaben erfolgt zu keinem Zeitpunkt“, betont Martin Wolf. Er weist zudem darauf hin, dass von den Ergebnissen am Ende vor allem der Einzelhandel selbst profitiert. So könnten mit einem aktuellen Einzelhandelskonzept Fehlentwicklungen vermieden, die Zentren- und Standortstruktur gestärkt und eine gute Versorgung in Laer sichergestellt werden. Auftraggeber der Erhebung ist die Gemeinde Laer.

Ansprechpartner für eventuelle Rückfragen sind Martin Wolf unter Telefon 0 25 54/91 03 00 oder per E-Mail an martin.wolf@laer.de sowie das Büro Stadt + HandelBeckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbB, Marcel Lessmann und Björn Wickenfeld Hörder, Hafenstraße 11, in 44 263 Dortmund, Telefon-Nummer 02 31/8 62 68 90.