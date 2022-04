Wiederbelebung nach Zwangspause

Der Verein Natur und Landschaft – Laer und Umgebung, der seine Aktivitäten nach den corona-bedingten Einschränkungen wieder aktivieren will, begrüßt die für den heutigen Freitag geplante Gründung eines Dorfentwicklungsvereins. Dem Vorstand erscheint eine Kooperation der beiden Vereine, wie von der ehemaligen Ortsvorsteherin Margarete Müller angeregt, sinnvoll und erstrebenswert.

Sie schauen optimistisch in die Zukunft (v.l.): Marcel Bahnemann (1. Kassenprüfer), Paula Lefering (2. Vorsitzende), Beatrix Berg, Heribert Daßmann (Kassenwart), Margarete Müller, Dr. Gudula Ritz (1. Vorsitzende), Alfons Huckebrink (Schriftführer) und Clemens Tacke (Ortsvorsteher und stellvertretender Bürgermeister).

Zur Beratung seiner Jahresplanung traf sich jetzt der um Experten erweiterte Vorstand des Vereins Natur und Landschaft – Laer und Umgebung – im Garten der Gaststätte Daßmann in Holthausen. Die Vorsitzende, Dr. Gudula Ritz, kündigte eine Wiederbelebung der Vereinsaktivitäten nach zweijähriger Beeinträchtigung durch die Corona-Pandemie an. Sie wies darauf hin, dass mit dem Bau der drei geplanten Windkraftanlagen zwar auf Billerbecker Gebiet, aber auf der Grenze zu Holthausen, noch nicht begonnen worden sei, und verbuchte diese Verzögerung als Teilerfolg des Widerstands sowohl der Bürgerinitiative wie auch des Vereins.

Ortsvorsteher Clemens Tacke hob hervor, dass sich auf dem geplanten Baugelände zurzeit wieder Wildgänse zum Brüten niedergelassen hätten, was einen Baubeginn weiter verzögern müsse. „Wir werden die Entwicklung jedenfalls sorgfältig beobachten und dokumentieren“, kündigen die Verantwortlichen des Vereins in einem Pressetext an.

Ein weiteres Augenmerk wird auf die Projektierung und insbesondere auf den Verlauf der neuen Starkstromtrasse gerichtet werden, die elektrische Energie von der Nordseeküste nach Bayern und Baden-Württemberg leiten soll. Dazu sollen weitere Informationen gesammelt und im Sinne einer Positionierung des Vereins ausgewertet werden.

Mit Wohlwollen wird die für den heutigen Freitag geplante Gründung eines Dorfentwicklungsvereins registriert, der sich zunächst der Wiedereröffnung des Dorfladens widmen wird. Eine Kooperation des Vereins Natur und Landschaft mit diesem Verein, wie von Margarete Müller angeregt, erscheint sinnvoll und soll angestrebt werden.

Beatrix Berg stellte den trostlosen Zustand des Parkplatzes „Am Blick“ heraus und betonte die Notwendigkeit, dort im Interesse der Bevölkerung sehr schnell Verbesserungen zu erreichen. „Ein Anliegen, das wir sicherlich nach Kräften unterstützen werden, wenngleich hier in erster Linie die Gemeinde gefordert ist“, heißt es in der Presseverlautbarung weiter. Angestrebt wird zu diesem Thema ein Gespräch mit dem Bürgermeister. Unabhängig davon sollen konkrete Vorschläge entwickelt werden.

Als ein Projekt, das dazu dienen kann, die Anerkennung als Naturschutzverein vom Land NRW zu erhalten, wird die Wiederaufforstung des Geländes betrachtet, das als „Röttgermanns Busch“ dorfbekannt ist. Clemens Tacke wird sich darüber mit dem Eigentümer ins Benehmen setzen und die notwendigen Schritte abklären.

Einen großen Stellenwert für die Bürgerinnen und Bürger von Holthausen bekommt die künftige Energieversorgung. Die bisher unterbreiteten und kontrovers diskutierten Projektideen erscheinen prinzipiell sinnvoll, aber dem Verein als noch zu wenig ausgereift. „Das brennende Problem bleibt auf der Tagesordnung, die entsprechenden Entwicklungen sollen unter Berücksichtigung der Vereinsziele beobachtet und durch eigene Anregungen beeinflusst werden. Dazu soll externer Expertenrat erbeten werden“, heißt es abschließend in dem Pressetext.