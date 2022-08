Zwei Trassen berühren Laer

Die Pläne von Amprion, eine Stromtrasse zu bauen, die das Ruhrgebiet mit klimafreundlichen Strom aus dem Norden versorgen soll, beschäftigen auch die Gemeinde Laer. So könnten zwei der angedachten Trassen durch ihr Gebiet führen. Bürgermeister Kluthe kündigt an, dass er am 30. August mit Bauamtsleiter Wolf an einer Infoveranstaltung in Rheine teilnehmen will. Er hofft auf eine breite Teilnahme der Bevölkerung.

Auch die Laerer Gemeindeverwaltung hat sich mit Amprion und den Plänen des Unternehmens beschäftigt, eine 440 Kilometer lange Stromtrasse von Heide und Wilhelmshafen nach Hamm und Marl zu bauen, die das Ruhrgebiet mit klimafreundlichen Strom aus dem Norden zu versorgen soll. Dabei wurde der Korridor V 48-62 als Vorschlagskorridor auserwählt um im September bei der Bundesnetzagentur die Bundesfachplanung zu beantragen. Dieser Korridor verläuft über den westlichen Teil des Gemeindegebietes Laer, über den Hagenbach, Horstmarer Straße, Bodendenkmal Oldenborg, Bauerschaft Altenburg, Esch und den westlichen Teil des Strubberhoek Forstes.

„Der 1000 Meter Breite Korridor ist zunächst ein Suchkorridor, indem man nach dem bestmöglichen Verlauf der Erdkabeltrasse suchen möchte, der die geringsten Eingriffe und Konflikte von allen möglichen Varianten verursacht. Zuständig dafür ist dann die Bundesnetzagentur“, heißt es in einer Presseverlautbarung der Gemeindeverwaltung. Es sei laut Aussage von Amprion nicht ausgeschlossen, dass im Falle von gravierenden Einwänden die Alternativkorridore V48-59 oder V48-61 zum Tragen kommen oder ein ganz neuer Korridor gefunden werden müsse.

Auch der Alternativkorridor V48-59 führe durch das Gemeindegebiet von Laer, allerdings weiter östlich, über die Landwehr, die Neben-Aa, Steinfurter Aa, die Flooth, Altenberger Straße, Vowinkel und die Bachstrukturen der Wennings Welle (Holthausen). Allein der dritte Alternativkorridor V48-61 geht nicht über das Gemeindegebiet Laer, sondern über Metelen, Schöppingen, Legden und Coesfeld.

Bürgermeister Manfred Kluthe hat bereits die Ratsmitglieder über die Konkretisierung des Vorhabens informiert und verweist auf die vielen Informationsveranstaltungen von Amprion, die in einen offenen Dialog mit der Bürgerschaft, Politik und Verbänden treten möchten. Gemeinsam mit Bauamtsleiter Martin Wolf will der Verwaltungschef an der Infoveranstaltung am 30. August (Dienstag) in der Stadthalle Rheine teilnehmen, die um 18 Uhr beginnt. Der Bürgermeister würde sich über eine breite Teilnahme aus Politik und Bürgerschaft, um möglichst viele Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen, wie beispielsweise mögliche Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Nutzung, Auswirkungen von magnetischen und elektrischen Feldern auf Mensch und Tier und GPS-Systeme, Biodiversitätsfragen oder mögliche Einschränkungen für Wind und Freiflächen PV oder die Höhe der Entschädigung für die Eintragung der Dienstbarkeit und für Pächter und Bewirtschafter hinsichtlich der Entschädigung für die durch den Leitungsbau verursachten Flur- und Aufwuchsschäden.

Laut Amprion werden die Erdkabel in offener Bauweise etwa 1,40 bis 1,80 Meter tief liegen. Bei Querungen von Infrastrukturen wie Straßen, Gewässern und Bahnlinien wird die Tiefe individuell bestimmt und gegebenenfalls das Spülbohrverfahren eingesetzt. Das erklärte Ziel von Amprion ist es, einen größtmöglichen Abstand zu Wohnbebauungen oder anderen Bebauungen einzuhalten. So sollen unmittelbar am Schutzstreifen zirka 30 Meter und zur Stammstrecke zirka 60 Meter Abstand eingehalten werden. Die Trasse darf später nicht überbaut werden, um Reparaturarbeiten jederzeit zu ermöglichen.

„Nach bisherigen Schätzungen wird Amprion als Vorhabenträger etwa sieben Milliarden Euro in Korridor B investieren. Die Kosten werden über die Netzentgelte an die deutschen Stromverbraucherinnen und Stromverbraucher weitergegeben. Die Inbetriebnahme von Korridor B ist nach drei- bis vierjähriger Bauzeit für Anfang der 2030er Jahre geplant“, heißt es abschließend in der Verlautbarung.