124 mal Alarm für Sanitäter vor Ort

Metelen

124 Mal wurden die Sanitäter vor Ort im Vorjahr zeitgleich mit den Profis vom Rettungsdienst alarmiert. In gut 70 Fällen waren die Teams der Ersthelfer rascher vor Ort als die Besatzungen der Rettungswagen und konnten verunfallten Personen oder Menschen in Notfall-Lagen helfen. Die Gruppe, in der 20 ausgebildete Helfer von DRK, Maltesern und Feuerwehr aktiv sind, finanziert sich ausschließlich aus Spenden.

Von Dieter Huge sive Huwe