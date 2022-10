17-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Auf der Zufahrt zur B 70 kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Mann aus Ochtrup befuhr mit seinem Motorrad Kreidler aus Metelen kommend die Wettringener Straße ortsauswärts. An der Ampelkreuzung mit der B 70 wollte er nach links auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Wettringen auffahren. Hier kollidierte er mit einer 69 Jahre alten Frau aus Metelen, die mit ihrem BMW die B 70 in Fahrtrichtung Heek fuhr.

Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die 69-Jährige blieb unverletzt. Da die Frau augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde vor Ort ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,6 Promille. Der Frau aus Metelen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.