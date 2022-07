25 Kneipen beiderseits der Vechte

Die Gaststätte Hilkmann-Bürger am Mühlentor kannte seinerzeit jeder unter dem Namen "Onkel Max". Der Wirt der Kneipe, Max Bürger, war ein Original, von dem man sich heute noch im Ort erzählt. Und wie es in vielen der zahlreichen Gaststuben Metelens üblich war, wurde der Schankraum mit einem kleinen Laden, der meist gegenüber des Eingangsflures lag, kombiniert. So auch bei Onkel Max, in dem die Besucher einst auch Kolonialwaren erstehen konnten. Heute befindet sich hier die ehemalige Altentagesstätte. Fast unverändert steht rechts neben der ehemaligen Kneipe das Gebäude der Pfarrbücherei. Eine Bäcker war hier einst untergebracht, es schlossen sich Stallungen an, dort wo heute das Pfarrzentrum Oase zu finden ist.

Foto: Archiv Heimatverein