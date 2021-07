47 Verwarngelder und 20 Anzeigen

Die Polizei hat am Wochenende auf der Strecke zwischen Metelen und Ochtrup Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei rückten die Beamten vor allem Motorradfahrer in den Fokus. Am Ende der Aktion standen jede Menge Verwarngelder und Anzeigen.

Die Strecke zwischen Ochtrup und Metelen ist in der Region eine beliebte Route für Motorradfahrer. Doch gleichzeitig nimmt die Polizei immer wieder Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern auf, die unter der Geräuschkulisse leiden. Vor allem dann, wenn zu schnell gefahren wird oder wenn an den Maschinen unerlaubte Veränderungen vorgenommen wurden. Daher hat die Polizei am Samstag an der Ochtruper Straße kontrolliert.

„Bei hochsommerlichen Temperaturen waren zahlreiche Kradfahrer unterwegs“, schrieb die Polizei am Dienstag. Für sieben von ihnen war der Ausflug zeitig beendet. Sie mussten ihre Maschinen nach dem Check durch die Beamten stehen lassen. Die Fahrzeuge waren nicht verkehrssicher. In einem Fall waren unzulässige Brems- und Kupplungshebel und in einem anderen Fall unzulässige Bremsscheiben am Vorderrad verbaut. Andere Mängel, etwa fehlende Dezibel-Killer zur Geräuschreduzierung und unzulässige LED-Leuchtmittel, wurden dagegen vor Ort behoben. Aufgrund einer erhöhten Geräuschentwicklung und erheblichen Mängeln an der Bremsanlage wurde ein Leichtkraftrad zur technischen Beweissicherung sichergestellt. Der jugendliche Fahrer wurde von seiner Mutter abgeholt.

Ein weiterer Kradfahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige gefertigt. Er setzte seine Fahrt als Sozius fort. Aufgrund der Nähe zur niederländischen Grenze wurden auch mehrere niederländische Kradfahrer kontrolliert und bemängelt. Insgesamt verhängte die Polizei 15 Verwarngelder wegen technischer Mängel, 32 Verwarngelder wegen überhöhter Geschwindigkeit, erstellte zwölf Mängelkarten und schrieb in Summe 20 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Zweimal wurde mit Hilfe eines Schallpegelmessgerät die Geräuschentwicklung gemessen.

Die Polizei warnt erneut davor, günstige Ersatzteile im Internet zu erwerben. Diese verfügten oftmals über keine Genehmigungen. „Von solchen Billig-Angeboten sollten Motorradfahrer die Finger lassen“, heißt es im Polizeibericht.