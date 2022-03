50. 000 Euro für Ukraine-Flüchtlinge

Metelen

Metelen bereitet sich vor auf die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde am Montag ein Dringlichkeitsbeschluss darüber gefasst, 50. 000 Euro für die Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen aus dem Kriegsgebiet zur Verfügung zu stellen. In der Gemeinde werden noch in dieser Woche die ersten vom Land zugewiesenen Menschen aus der Ukraine erwartet.

Von Dieter Huge sive Huwe