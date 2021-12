Die etwas andere Erdkundestunde für Metelens Grundschüler

Metelen

Das Pindakaas-Ensemble war am Freitag zu Gast in der St.-Vitus-Grundschule. Vier Saxofonisten begleiteten dabei musikalisch zwei Schauspieler, die Jules Vernes Roman „In 80 Tagen um die Welt“ um eine Europatour ergänzten. Die Schulkinder erfuhren bei dieser kurzweiligen Reise über den Kontinent viel über Kultur, Sehenswürdigkeiten und die Menschen in den einzelnen Ländern Europas.

-ta-