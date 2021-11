Weihnachtsmarkt-Beschicker hoffen auf Fortsetzung

Metelen

Zufrieden sind die lokalen Anbieter auf dem Weihnachtsmarkt. Sowohl die Gruppe Montagstreff als auch der Hof Wellmann, der als Direktvermarkter den Sprung auf den Sendplatz wagte, äußerten sich auf Nachfrage dieser Zeitung positiv zu der Premiere. Die Frauengruppe will an den beiden kommenden Wochenenden wieder dabei sein, der Hof am dritten Advent – wenn Corona dies nicht verhindert.

Von Dorothee Zimmer und Dieter Huge sive Huwe