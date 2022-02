Ängstlich von Pfütze zu Pfütze

Schon seit Jahren ärgern sich Anwohner der Waldseesiedlung über den schlechten Zustand von Wegen und Parkplätzen. Zuständig ist die Gemeinde, doch die führe lediglich Flickarbeiten aus. Die Anwohner wünschen sich eine vernünftige Instandsetzung. Doch das ist gar nicht so einfach.

Gemeindliche Wege und Parkplätze im Waldseegebiet sind in einem desolaten Zustand

Die Anlieger des Finkenwegs klagen über den Zustand der Stichstraßen im Waldseegebiet. Sie monieren große Schlaglöcher in der Zufahrt zu den Parkflächen und unzureichende Oberflächen auf den Parkplätzen.

„Acht Monate im Jahr leben wir in der Natur, vier Monate lang ist es eine Katastrophe.“ Waltraud Conradi steht zusammen mit anderen Nachbarn vom Finkenweg auf dem Parkplatz am Ende der Stichstraße – mit den Füßen im Matsch, genau wie die anderen Anlieger. Und das nicht erst seit den ergiebigen Regenfällen der Vorwoche. Schon seit Jahren verwandeln sich die Parkflächen, aber auch die Stichwege selber, regelmäßig in Schlammwüsten.