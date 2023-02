Aus dem Gefängnis ins Gefängnis

Wegen Herstellung und Handel mit Drogen wurden ein 30-jähriger Metelener jetzt vom Schöffengericht in Rheine zu einer anderthalbjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Mann war aus der Untersuchungshaft in einem anderen Deliktfall vorgeführt worden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung eines 30-jährigen Mannes aus Metelen wurden am 6. Juli vergangenen Jahres von der Polizei 90 Gramm Amphetamine sowie Utensilien für Handel und Herstellung von Drogen sichergestellt. Am Dienstag führten Justizwachtmeister den Angeklagten aus der Untersuchungshaft beim Schöffengericht in Rheine vor. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn wegen Drogenhandels in Tateinheit mit Drogenherstellung in nicht geringer Menge angeklagt. Das Gericht verurteilte den Metelener deswegen zu einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung. Nach dem Urteil musste er zurück ins Gefängnis, wo er in anderer Sache sitzt.