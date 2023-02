Aus der Aula wird ein Hexenkessel

Metelens jüngste Narren waren am Donnerstag außer Rand und Band. Auch nach dem Besuch des Prinzenpaares wurde weitergefeiert, wie hier in der Zwergenburg-Kita.

Was haben sie das vermisst! Zwei Jahre lang mussten sich die ganz jungen und auch die betagten Jecken des Ortes in Geduld üben. Am Weiberfastnacht-Donnerstag gab sich nach langer Corona-Wartezeit endlich wieder das Prinzenpaar der Stadtwacht die Ehre und besuchte die Kinder- und Alteneinrichtungen sowie das Sophienhaus in Metelen.