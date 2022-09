Bauerschaften jetzt flott im Netz

Abgeschlossen ist nach drei Jahren Bautätigkeit die Versorgung der Bauerschaften und des Industriegebiets mit schnellem Internet. Fast 300 Anschlüsse wurden allein in den Bauerschaften des Ortes gelegt. In dieser Woche trafen sich Vertreter von Behörden, Glasfaser-Unternehmen und der bauausführenden Firma.

In der Fleischerei von Ewald Fremann (2.v.r.) trafen sich Bürgermeister Gregor Krabbe (M.), Landrat Dr. Martin Sommer (2.v.l.), Silvana Terdues von der Firma Epcan und Ingmar Ebhardt vom Kreis Steinfurt, um eine Abschlussbilanz des Breitbandausbaus im Außenbereich Metelens zu ziehen.

3,3 Millionen Euro wurden in den vergangenen drei Jahren in die Hand genommen, um auch die entferntesten Ecken Metelens mit Glasfaser zu versorgen. Bund und Land beteiligten sich mit großzügiger Förderung, die Kommune war mit einem Zehntel der Kosten dabei. In dieser Woche wurde das Projekt offiziell für beendet erklärt.