Bauland-Kriterien auf dem Prüfstand

Metelen

Runde zwei im zähen Ringen um einen Kriterienkatalog, nach dem künftig die kommunalen Baugrundstücke vergeben werden sollen. In einigen der Punkte gab es konkrete Formulierungsbeschlüsse, andere waren hingegen so strittig oder im Vorfeld unklar definiert, dass sie nochmals in den Fraktionen beraten werden sollen. Am 5. April kommt der Arbeitskreis nochmals zusammen.

Von Dieter Huge sive Huwe