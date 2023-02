Begehrtes Bauteil unterm Auto

Gleich zwei Autos der Familie Meyer wurden zum Ziel von Dieben. Diese hatten es in beiden Fällen auf die Katalysatoren abgesehen. Der gelbe Astra stand am Ende der Vorwoche an der Seniorenresidenz Metelen-Land. Beide Fahrzeuge hat Martin Meyer zur Reparatur in die Werkstatt Marpert gefahren.

Foto: Dieter Huge sive Huwe