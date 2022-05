Bilder und Fotokunst in der Mühle

Metelen

Nach zwei Jahren coronabedingter und unfreiwilliger Auszeit stellen die Eheleute Wierich wieder aus. In Plagemanns Mühle sind am Donnerstag, Samstag und Sonntag Bilder von Bernhild Wierich zu sehen und auch zu erwerben. Ehemann Herbert Wierich zeigt seine Fotoarbeiten, darunter auch künstlerisch verfremdete Fotografien. 20 Prozent vom Erlös jeder verkauften Arbeit gehen an die Ukrainehilfe Metelen.

Von Dieter Huge sive Huwe