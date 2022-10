Braun-beiges Gold

Metelen

Armin Brink ist seit vielen Jahren Pilze-Sammler. In diesen Tagen der Metelener, der aktuell auf Helgoland lebt, wieder viel in den Wäldern rund um seine Heimatgemeinde unterwegs, um den meist gut versteckten Waldfrüchten auf die Spur zu kommen. Sein Tipp: nur diejenigen Pilze mit einem Schwamm an der Unterseite sammeln, die mit Lamellen lieber links liegen lassen.