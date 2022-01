Bügeln? Macht die Fee mit links

Doris Jürgens besetzt eine Marktlücke im Dienstleistungssektor innerhalb der Gemeinde. Bereits seit November bietet sie ihren Bügelservice an und hat mittlerweile sogar aus angrenzenden Orten Kundschaft. Die 58-Jährige hat Freude an der Arbeit, die sie sich frei einteilen und daheim ausüben kann. Und außerdem lässt sich bei der Arbeit das Programm im Fernsehen verfolgen – eine unschlagbare Kombination.

Doris Jürgens betreibt am Stadtskamp ihren Bügelservice. Eine Bügelstation und auch eine kleine Mangel sind ihr dabei eine Hilfe; Spaß an der Tätigkeit und Erfahrung lassen ihr die Tätigkeit rasch von der Hand gehen.

Es ist nicht jedermanns und auch nicht jeder Frau Sache: Bügeln. An kaum einer Arbeit, die im Haushalt anfällt, scheiden sich die Geister so sehr, wie an der Kunst, knittrige Kleidung wieder ansehnlich zu glätten. In Metelen verspricht eine neue Dienstleisterin Hilfe.