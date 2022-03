Bürgerbüro platzt aus allen Nähten

In zwei Kastenwagen des örtlichen Unternehmens H-J-Tiefbau und in vier Pkw-Anhängern der Fahrschule Helling, des Fliesenunternehmens Helling, von Tim Gauxmann sowie der Familie Lücking wurden die in Kartons verpackten Sachspenden nach Neuenkirchen gebracht. Dort wurden sie in Groß-Lastwagen umgeladen. Diese bringen die kreisweit gesammelten Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze.n zwei Kastenwagen des örtlichen Unternehmens H-J-Tiefbau und An die jüngsten Flüchtlinge haben viele der Helfenden gedacht, indem sie Windeln und Hygieneartikel in großer Zahl spendeten.

Foto: CDU Metelen