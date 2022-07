Bürgerhaus: Liste der Mängel ist ellenlang

Das Gebäude ist in die Jahre gekommen

Metelen

Seit Jahren schiebt die Gemeinde eine Baumaßnahme vor sich her, die im Zuge der Coronapandemie augenscheinlich wurde: das Bürgerhaus. Nicht nur optische und bauliche Mängel weist das in Teilen 70 Jahre alte Objekt auf, sondern auch ein grundlegendes Problem: Die in die Jahre gekommene Heizungs- und Lüftungsanlage ist äußerst ineffizient und überdies wegen der Umluft eine potenzielle Virenschleuder.

Von Dieter Huge sive Huwe